Елена Батурина вернула себе статус богатейшей женщины РФ благодаря коронавирусу

Вдова бывшего мэра Москвы Елена Батурина вновь стала самой состоятельной женщины России по версии журнала Forbes.

Напомним, в феврале богатейшей женщиной страны с состоянием в $1,4 млрд стала соосновательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. У Батуриной на тот момент было $1,2 млрд.

Согласно данным рейтинга Forbes Real-Time, за прошедший месяц состояние Бакальчук сократилось на 29%, до $1 млрд. Отмечается, что это связано со снижением оценки Wildberries на фоне сообщений о стремительном распространении COVID-19. Также на состоянии Бакальчук сказалось падение российской валюты: с 1 февраля по 1 апреля рубль потерял к доллару 23% своей стоимости.

Между тем состояние Батуриной практически не изменилось, поскольку оно не связано с владением какой-то одной компанией, отмечает издание. Кроме того, основные активы вдовы бывшего столичного градоначальника находятся за рубежом.