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"Топор" на службе Елены Батуриной. Рейдерские технологии 90-х и бывшая "первая леди" Москвы

Политика
10:00, 25 марта 2020

Елена Батурина // Global Look Press
Елена Батурина // Global Look Press

Потеря Еленой Батуриной первого места в «женском рейтинге» российского списка «Форбс» совпало с новостью о том, что она планомерно распродает свои активы. По сообщению The Irish Times, Елена Батурина выставила на продажу четырехзвездочный отель Morrison в Дублине, оценив его примерно в €80–85 млн. Состояние бывшей «первой леди» Москвы уже оценивается в 1,2 миллиарда долларов (ранее оно достигало 3 миллиардов), но аналитики предполагают скорый крах ее финансовой империи. Особенно после того, как осенью прошлого года Батуриной пришлось покинуть Попечительский Совет благотворительного фонда мэра Лондона, где происхождение ранее внесённых 138 000 фунтов вызвали сомнения у проверяющих инстанций, заподозривших миллиардершу в отмывании денег.

Ни для кого не секрет, что успехи Елены Батуриной  и ранее принадлежащей ей компании «Интеко», которую она на заре 90-х создавала вместе с родным братом Виктором, были напрямую связаны с политической активностью и высокой государственной должностью ее мужа Юрия Лужкова. На протяжении 90-х годов, когда Лужков и его команда полностью контролировали весь бизнес столицы, росло и влияние Елены Батуриной на рынках строительства и недвижимости Москвы. В те годы бизнес в соответствии с законами времени делался быстро, решительно – практически по «законам джунглей». Кто обладал административным ресурсом и политической «крышей» в лице руководства мэрии и городских судов – тот был сильнее, тому доставались лучшие и самые выгодные проекты в сфере городского строительства. Одновременно с величиной московских госзаказов и, как следствие, величиной счетов в зарубежных банках, росло и количество противников Батуриной. 

По мнению известного российского политика и чиновника московской мэрии Сергея Станкевича, «в Москве к 1996 году стала складываться классическая «семейная» группировка, … начала свой удивительный взлёт в бизнесе будущий миллиардер и по совместительству жена мэра Елена Батурина». Известными критиками Батуриной и политики протекционизма, проводимой ее мужем на посту мэра Москвы, были и крупные бизнесмены. Так, в то время президент Национального резервного банка, Александр Лебедев неоднократно утверждал, что получение выгодных заказов компанией «Интеко» от правительства Москвы обусловлено наличием брачных уз между Лужковым и Батуриной. 

А в начале сентября 2009 года оппозиционный политик, бывший первый вице-премьер РФ Борис Немцов, призвал власти привлечь столичного мэра Лужкова к уголовной ответственности за коррупцию, утверждая в своём докладе, что именно действия мэра Москвы привели к обогащению его жены Елены Батуриной. Позже к требованию об отставке Лужкова в связи с бизнесом Батуриной присоединились сопредседатель партии «Правое дело» Леонид Гозман и движение «Солидарность». А в декабре 2009 года газета «Ведомости», которая в целом достаточно лояльно относилась к семейному подряду Лужковых, опубликовала данные, из которых следовало, что летом 2009 года, в период, когда прочие девелоперские компании столкнулись со значительными трудностями, связанными с экономическим кризисом, «Интеко» досрочно погасила кредиты банков в размере 27 млрд руб., в чем ей помог «Банк Москвы», чьим крупнейшим акционером было правительство города. В 2011 году по этому эпизоду было возбуждено уголовное дело, в офисах «Интеко» и Банка Москвы проводились обыски.

Если в 90-х годах Батурина была «всего лишь» самой преуспевающей бизнес-леди Москвы и перед ней были открыты все двери в городе, то в 2000-х, вплоть до отставки своего мужа с поста мэра, она сама фактически была «крышей» любых крупных бизнес-инициатив. К ней на поклон шли олигархи из того же списка «Форбс», «женскую» версию которого она тогда уже сама возглавляла. В июле 2009 года известный предприниматель Шалва Чигиринский через своего адвоката заявил Высокому суду в Лондоне о том, что с 1999 года Батурина была его партнёром по девелоперским и нефтегазовым проектам в Москве: по его словам, он финансировал эти проекты, а Батурина «должна была гарантировать, что никакие «бюрократические вопросы» не помешают их реализации»; таким образом, она, по утверждению Чигиринского, де-факто контролировала половину его нефтяных активов.

«Нигде, кроме Москвы, бизнес Батуриной не развивается успешно…», — утверждал в то же время Борис Немцов. Время доказало его правоту. Ни в одной стране мира, где бы ни начинала свой бизнес Елена Батурина, таких масштабных успехов, как в Москве 90-х, она не добивалась. После же отставки ее мужа бизнес пошел на спад. Локомотив ее империи – девелопер «Интеко» был ею продан, но, что важно отметить, даже сейчас в Австрии продолжаются судебные слушания, на которых брат Елены – Виктор Батурин утверждает, что имеет права на 24% акций «Интеко», за которые его сестра с ним не расплатилась, к тому же подделав его подпись под соглашением. По словам адвокатов Батурина, результат этих судебных слушаний может в корне перевернуть историю взлета Елены Батуриной и существенно повлиять на состояние ее банковских счетов. 

Что остается сделать Елене Батуриной, чтобы как-то изменить неприглядную картину, складывающуюся сегодня в информационном поле, прежде всего, за рубежом, или хотя бы притормозить поток материалов на тему стремительного крушения ее некогда могущественной бизнес-империи? Конечно, нанять в Англии частное PR-агентство RedSquare, которое должно заняться репутацией  знаменитой клиентки и вывести ее из-под информационных ударов в европейских СМИ. В Москве же такого агентства пока не нашлось.

Увы, Елена Батурина несколько оторвалась от российских реалий и понимания картины информационного мира. Привыкнув действовать топорно и размашисто, как в 90-е, когда в Москве это было принято, она сегодня, похоже, придерживается рейдерских методов в бизнесе и «чёрных» технологий работы в СМИ. Думается, разве что подобной спецификой и можно объяснить ее выбор инструментов и исполнителей для продвижения своих интересов. На рынке циркулируют слухи, что для информационной работы она якобы обратилась к медиаменеджеру Владиславу Клюшину, известному, прежде всего, тем, что ему ранее приписывалась СМИ одна из главных ролей в администрировании известного анонимного телеграмм-канала «Незыгарь». Это могло показаться бывшей первой леди столицы надежным проводником ее просьб и чаяний на самом высоком уровне. 

Человек, похожий на того самого Клюшина

Официальная версия карьерного взлета этого медиаменеджера связана с историей компании «М-13» и ее главного продукта - информационной мониторинговой системы «Катюша», которую власти усиленно интегрируют во все информационные сети силовых ведомств и министерств. Известно, что «Катюша» в разы дороже иных российских мониторинговых аналогов, что, конечно, наверняка приносит радость и немалые деньги ее создателям и кураторам. Вот только знают ли покровители о прошлом своего протеже? 

Отрывок из решения суда «… беспричинно взяв в руки топор, находившийся в прихожей, … умышленно нанес с размаху один удар обухом топора в область правого виска головы Стецишина, причинив последнему рубец правой височной области, … оскольчатый перелом правой височной кости, ушиб головного мозга,… данное повреждение причинило тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни человека…»

Это цитата не из романа Достоевского, а из приговора Нарофоминского городского суда от 27 сентября 2000 года. Обвиняемый – полный тезка медиаменеджера, Клюшин Владислав, 1980 года рождения, нанесший 15 апреля 2000 года в ходе бытовой ссоры удар топором соседу по голове. Вину свою подсудимый частично признал, во время совершения преступления был трезвым, как взял в руки такое «оружие» – не помнит. Эти строки больше напоминают криминальную хронику 90-х, нежели биографию крупного российского медиатехнолога. Но из биографии слов не выкинешь. Подсудимый обвинялся сразу по двум статья Уголовного Кодекса. Статья 111 часть 2 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений с использованием оружия или предметов, используемых в качестве оружия») предусматривает лишение свободы на срок до пятнадцати лет. А статья 213 часть 3 («Хулиганство, грубое нарушение общественного порядка, сопровождавшееся применением насилия») - лишение свободы на срок от пяти до восьми лет. Суд, признавший подсудимого виновным по всем пунктам обвинения, постановил уничтожить орудие преступления. Но, по словам одного из его знакомых, кличка «Топор» могла остаться за ним, по-видимому, навсегда.

На первый взгляд, сотрудничество такого специалиста с миллиардершей Батуриной можно было бы объяснить неразборчивостью бывшей «первой леди» Москвы. Но в подобном  политическом и медийном союзе видится некий символизм, поскольку это - настоящая картинка из истории Москвы 90-х. Методы, связи, деньги Батуриной – оттуда. Как и ее нынешний помощник, готовый защищать разваливающуюся империю. Так что, когда будете читать слезоточивые тексты в защиту Батуриной, следует об этом помнить.

Рубрика: Политика

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