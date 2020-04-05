COVID и немножко нервно: итоги недели одним предложением

Sobesednik.ru традиционно подводит информационные итоги недели в одном предложении на три тысячи знаков.

«Уханьская» пневмония, она же коронавирус, она же просто COVID-19 продолжает царствовать на планете, заразив уже более 1 млн ее жителей, число погибших от нового заболевания при этом почти достигло 65 тысяч, половина из которых приходится на, казалось бы, благополучные Италию и Испанию, в России ситуация, если верить главе Минздрава, развивается по благоприятному сценарию: заразившихся на данный момент 5,2 тысячи, погибших – 45, и, несмотря на всеобщую убежденность в том, что вирус уносит жизни лишь людей преклонного возраста, в последней группе есть и молодые – одному из скончавшихся за последние дни в Москве было лишь слегка за 30;

но даже так весьма болезненно и по-ребячески выглядит указ президента сидеть дома (и не бухтеть) до 30 апреля, контроль за соблюдением которого был полностью отдан на откуп губернаторам регионов, судя по всему, такой чести не выдержавших – губернаторопад (как красивы они бывают по весне), начавшийся аккурат перед вторым обращением Владимира Путина, продемонстрировал стремление федеральных властей полностью отгородиться от расхлебывания последствий своих же решений;

столичный градоначальник Сергей Собянин, например, попытался убедить общественность, что бизнесу не нужна финансовая подушка в сложившейся ситуации, мол, обеспечить выплатами людей, пострадавших из-за карантина не удастся, поскольку «бюджеты треснут», однако в одном чиновник оказался благосклонным, отложив встречу москвичей с Большим братом в лице вездесущих QR-кодов (дал слабину, сказали бы в Чечне, где нарушителей карантина недавно избивали палками);

и все-таки тем, кому строго-настрого запретили покидать дом, повезло куда сильнее оказавшихся за пределами России – в минувшую пятницу Росавиация объявила о прекращении всего пассажирского международного авиасообщения, в том числе вывозных рейсов для своих граждан, оставив в безвыходной (точнее – безвылетной) ситуации россиян, находящихся сейчас в транзитных зонах аэропортов без еды и лекарств;

одно хорошо, пока земляне сидят по домам, братья наши меньшие возвращают себе отнятые у них территории: например, в Уэльсе горные козлы захватили опустевший из-за карантина городок Лландидно — животные свободно разгуливают по тротуарам, топчут газоны и лакомятся живой изгородью, пока перепуганные вирусом уэльсцы могут лишь признать свое бессилие и фотографировать гордых рогатых зверей из окон.