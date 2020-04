COVID и немножко нервно: итоги недели одним предложением

Sobesednik.ru традиционно подводит информационные итоги недели в одном предложении на три тысячи знаков.

«Уханьская» пневмония, она же коронавирус, она же просто COVID-19 продолжает царствовать на планете, заразив уже более 1 млн ее жителей, число погибших от нового заболевания при этом почти достигло 65 тысяч, половина из которых приходится на, казалось бы, благополучные Италию и Испанию, в России ситуация, если верить главе Минздрава, развивается по благоприятному сценарию: заразившихся на данный момент 5,2 тысячи, погибших – 45, и, несмотря на всеобщую убежденность в том, что вирус уносит жизни лишь людей преклонного возраста, в последней группе есть и молодые – одному из скончавшихся за последние дни в Москве было лишь слегка за 30;

но даже так весьма болезненно и по-ребячески выглядит указ президента сидеть дома (и не бухтеть) до 30 апреля, контроль за соблюдением которого был полностью отдан на откуп губернаторам регионов, судя по всему, такой чести не выдержавших – губернаторопад (как красивы они бывают по весне), начавшийся аккурат перед вторым обращением Владимира Путина, продемонстрировал стремление федеральных властей полностью отгородиться от расхлебывания последствий своих же решений;

столичный градоначальник Сергей Собянин, например, попытался убедить общественность, что бизнесу не нужна финансовая подушка в сложившейся ситуации, мол, обеспечить выплатами людей, пострадавших из-за карантина не удастся, поскольку «бюджеты треснут», однако в одном чиновник оказался благосклонным, отложив встречу москвичей с Большим братом в лице вездесущих QR-кодов (дал слабину, сказали бы в Чечне, где нарушителей карантина недавно избивали палками);

и все-таки тем, кому строго-настрого запретили покидать дом, повезло куда сильнее оказавшихся за пределами России – в минувшую пятницу Росавиация объявила о прекращении всего пассажирского международного авиасообщения, в том числе вывозных рейсов для своих граждан, оставив в безвыходной (точнее – безвылетной) ситуации россиян, находящихся сейчас в транзитных зонах аэропортов без еды и лекарств;

одно хорошо, пока земляне сидят по домам, братья наши меньшие возвращают себе отнятые у них территории: например, в Уэльсе горные козлы захватили опустевший из-за карантина городок Лландидно — животные свободно разгуливают по тротуарам, топчут газоны и лакомятся живой изгородью, пока перепуганные вирусом уэльсцы могут лишь признать свое бессилие и фотографировать гордых рогатых зверей из окон.

In the town near me (Llandudno) the mountain goats have moved further down out of hills and have started wandering around the town more to graze !! pic.twitter.com/m4dlp9Tydn