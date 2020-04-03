Глава Минздрава назвал сценарий по COVID-19 в России благоприятным

В Минздраве убеждены, что ситуация с распространением коронавируса в РФ развивается по довольно хорошему сценарию.

«Мы видим, что введенные в стране меры реально повлияли на поступление больных, на тяжесть больных. Фактически та кривая, которая может развиваться по разным сценариям, сегодня идет по достаточно благоприятному», – цитирует «РИА Новости» министра здравоохранения Михаила Мурашко.

По последним данным, в РФ зарегистрировано 4 149 случаев заражения COVID-19, 281 человек вылечился. Большая часть случаев заболевания приходится на Москву, где инфицированы 2923 человека.