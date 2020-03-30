СМИ: В Чечне с коронавирусом борются силовики, вооруженные пластиковыми палками

В интернете начали распространяться видеоролики, где запечатлены сотрудники правоохранительных органов Чечни, которые ходят по улицам с пластиковыми палками. На это обращает внимание «Новая газета».

Пока мэрия Москвы думает, каким штрафом наказывать жителей за нарушение карантина, в Чечне придумали более эффективные меры. Там полицейским выдали специальные палки для нарушителей.



«Карантин действует. Кто не понимает, попросили шлангом дать понять. Вот такая тишина в Шали». pic.twitter.com/M5wUNqbgA5 — baza (@bazabazon) March 29, 2020

Издание полагает, что таким палки используются для избиения «незаконно задержанных граждан в секретных тюрьмах». Кроме того, газета отмечает со ссылкой на данные из Сети, что водителей, которые не носят защитную маску, вытаскивают из автомобилей и избивают, при этом сами маски в регионе купить затруднительно: чиновники якобы считают, что граждане должны сами шить их, якобы самодельные маски из марли лучше покупных.

«Новая газета» утверждает, что в день телеобращения президента РФ Владимира Путина к гражданам, в ходе которого он обратил внимание на важность борьбы с коронавирусом, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров провел торжественное мероприятие в честь окончания строительства Дома искусств, куда пришли сотни людей.