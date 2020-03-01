"Гонорары успеха", лекарства и значимые сайты: что изменится в России с 1 марта

Первый день весны несет с собой несколько существенных изменений в законодательстве. Впрочем, их немного.

Важная норма в медицине. Много препаратов в последние годы не доставалось больным ввиду того, что их аналогов в РФ не было, а завозить несертифицированные лекарства было запрещено. Сейчас Минздрав говорит о всего 16% взаимозаменяемых лекарств. К концу следующего года поставлена задача достигнуть порога 95%. В это не верится совсем, честно говоря.

Еще на четыре года — до конца 2023 года — разрешили ввоз в РФ незарегистрированных медикаментов, содержащих наркотические или психотропные вещества, если это жизненно необходимо для помощи конкретным пациентам. Помните всех этих мам, схваченных на почте при получении редких лекарств для больного ребеночка? Вот теперь такого не должно быть совсем. Впрочем, перечень заболеваний, состояний и соответствующих лекарств определяет профильное ведомство. Но в список вошли препараты необходимые для лечения эпилепсии (диазепам, мидазолам, клобазам, лоразепам, фенобарбитал).

Продолжается введение обязательной маркировки — таким образом должна быть учтена каждая единица продукции, в том числе для избежания подделок и ввоза «серого» товара. Сегодня начинает действовать маркировка в отношении обуви. Соответственно, каждая пара должна быть в базе, а оборот немаркированной обуви с сегодняшнего дня запрещен.

Вводится ГОСТ на раритетные автомобили — под него подпадают мотоциклы, легковые автомобили и прицепы в возрасте старше 30 лет. Грузовые машины и автобусы подойдут в эту категорию, если возраст их более 50 лет. Ни о каком коммерческом использовании речь уже не идет.

А вот водители при комм. перевозках должны теперь при выезде на линию с постоянного места стоянки указывать в путевом листе показания одометра (прибор для измерения количества пройденных километров). Они должны быть заверены подписью и расшифровкой механика или другого уполномоченного лица предприятия. Индивидуальный предприниматель сам заполняет показания одометра как при выезде со стоянки, так и при возвращении на нее.

Из интересного. Социально значимые сайты станут доступны для населения. На портал госуслуг и сайты всех федеральных и региональных органов власти РФ можно будет зайти при нулевом балансе. Для этих сайтов трафик не будет учитываться вовсе.

С 1 марта вступил в силу закон о «гонорарах успеха» адвокатов. Обещано, что вознаграждение адвокатов теперь будет зависеть, помимо стоимости в договоре, и от исхода дела, и от иных результатов работы.

Ну и, чтоб не расслабляться, — с понедельника сотрудники подразделений транспортной безопасности получат право на использование электрошокеров. Довольно обширный перечень полномочий. Устройства допускаются к использованию для отражения нападения на объект и на граждан, для самозащиты, пресечения сопротивления, оказываемого нарушителем, для задержания лиц, застигнутых при совершении преступления, и прочего.