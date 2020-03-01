"Гонорары успеха", лекарства и значимые сайты: что изменится в России с 1 марта

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[15:23]Обвиняемый в наркоторговле покончил с собой в "Матросской тишине"
[14:50]Московские активисты призвали православных поддержать политзаключенных
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[14:08]Задержан вооруженный москвич, отобравший у девятиклассника 40 рублей
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[12:26]На сайте администрации Волжского появилось фото турецкого танка
[11:47]Число компаний-банкротов за минувший год снизилось на 5,5%
[11:03]В Армении зафиксирован первый случай коронавируса у местного жителя
[10:31]Чем выше цена авто, тем меньше шанс, что оно пропустит пешехода, выяснили ученые
[09:50]С сегодняшнего дня в наземном транспорте Москвы больше не будет Wi-Fi

29 февраля, суббота

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[16:04]В Орловской области выгоднее всего есть блины с медом, а в Липецкой – с вареньем
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[15:34]Пенсионера под Самарой парализовало на рыбалке
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[14:37]Велогонщица Войнова взяла серебро на чемпионате мира, несмотря на анемию
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[14:08]В силу вступил закон, позволяющий охотиться на животных в вольерах
[13:30]Неизвестные на акции Немцова ведут видеосъемку на одинаковые устройства
[13:23]Пилот разбившегося под Астраханью вертолета мог не справиться с управлением
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[12:35]В Севастополе уроженец Еревана представлялся сотрудником ФСБ
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[11:37]В Ульяновске перевернулся автобус с детской футбольной командой
[11:10]В Москве госпитализированы пятеро контактировавших с больным коронавирусом
[11:06]На поле под Астраханью нашли обломки разбившегося самолета и тело пилота
[10:10]Бастрыкин поручил передать дело о ЧП на вечеринке в бане московскому главку СКР
[09:41]В столице из-за ветра и гололедицы объявлен желтый уровень погодной опасности

28 февраля, пятница

[19:00]Жириновский сравнил "Лидеров России" и партии с народными дружинами и полицией
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"Гонорары успеха", лекарства и значимые сайты: что изменится в России с 1 марта

Общество
18:26, 01 марта 2020

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Первый день весны несет с собой несколько существенных изменений в законодательстве. Впрочем, их немного.

Важная норма в медицине. Много препаратов в последние годы не доставалось больным ввиду того, что их аналогов в РФ не было, а завозить несертифицированные лекарства было запрещено. Сейчас Минздрав говорит о всего 16% взаимозаменяемых лекарств. К концу следующего года поставлена задача достигнуть порога 95%. В это не верится совсем, честно говоря.

Еще на четыре года — до конца 2023 года — разрешили ввоз в РФ незарегистрированных медикаментов, содержащих наркотические или психотропные вещества, если это жизненно необходимо для помощи конкретным пациентам. Помните всех этих мам, схваченных на почте при получении редких лекарств для больного ребеночка? Вот теперь такого не должно быть совсем. Впрочем, перечень заболеваний, состояний и соответствующих лекарств определяет профильное ведомство. Но в список вошли препараты необходимые для лечения эпилепсии (диазепам, мидазолам, клобазам, лоразепам, фенобарбитал).

Продолжается введение обязательной маркировки — таким образом должна быть учтена каждая единица продукции, в том числе для избежания подделок и ввоза «серого» товара. Сегодня начинает действовать маркировка в отношении обуви. Соответственно, каждая пара должна быть в базе, а оборот немаркированной обуви с сегодняшнего дня запрещен.

Вводится ГОСТ на раритетные автомобили — под него подпадают мотоциклы, легковые автомобили и прицепы в возрасте старше 30 лет. Грузовые машины и автобусы подойдут в эту категорию, если возраст их более 50 лет. Ни о каком коммерческом использовании речь уже не идет.

А вот водители при комм. перевозках должны теперь при выезде на линию с постоянного места стоянки указывать в путевом листе показания одометра (прибор для измерения количества пройденных километров). Они должны быть заверены подписью и расшифровкой механика или другого уполномоченного лица предприятия. Индивидуальный предприниматель сам заполняет показания одометра как при выезде со стоянки, так и при возвращении на нее.

Из интересного. Социально значимые сайты станут доступны для населения. На портал госуслуг и сайты всех федеральных и региональных органов власти РФ можно будет зайти при нулевом балансе. Для этих сайтов трафик не будет учитываться вовсе.

С 1 марта вступил в силу закон о «гонорарах успеха» адвокатов. Обещано, что вознаграждение адвокатов теперь будет зависеть, помимо стоимости в договоре, и от исхода дела, и от иных результатов работы.

Ну и, чтоб не расслабляться, — с понедельника сотрудники подразделений транспортной безопасности получат право на использование электрошокеров. Довольно обширный перечень полномочий. Устройства допускаются к использованию для отражения нападения на объект и на граждан, для самозащиты, пресечения сопротивления, оказываемого нарушителем, для задержания лиц, застигнутых при совершении преступления, и прочего.

Рубрика: Общество

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