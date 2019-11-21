По новому закону адвокаты получат право на "гонорар успеха" по результатам суда

Госдума одобрила в третьем чтении изменения в закон об адвокатуре, который с 1 марта 2020 года разрешает использование адвокатами «гонораров успеха», то есть оплаты в зависимости от результатов дела, сообщает «КоммерсантЪ».

«Определение КС [Конституционного суда] в 2007 году практически закрыло возможность использовать "гонорар успеха", даже налоговые органы стали считать такие выплаты заказчика юристам необоснованными расходами»,— рассказывает партнер МЭФ PKF Александр Овеснов. А по словам главы адвокатского бюро КИАП Андрея Корельского, такое условие на практике «встречалось повсеместно», но добиться его выплаты через суд было «крайне сложно».

При этом глава Федеральной палаты адвокатов РФ Юрий Пилипенко считает, что такое решение может привести к расширению «экономических возможностей и для адвоката, и для его доверителя»: таким образом «расширяется вариативность этих отношений».

Отмечается, что в формально закон предусматривает введение «гонорара успеха» лишь для адвокатов, однако не по уголовным делам клиента могут представлять и юристы без адвокатского статуса. По мнению Овеснова, в таких обстоятельствах «возникает дискриминация». Однако, как отмечает управляющий партнер адвокатского бюро «Бартолиус» Юлий Тай, это может привести к обману клиента, когда адвокат умышленно будет представлять простое дело как сложное. При этом на адвоката можно будет пожаловаться за нарушение адвокатской этики. Корельский же подчеркивает, что при лишении адвоката статуса тот потеряет право на судебное представительство, а «у юристов такой проблемы нет».

Распространить правомерность «гонорара успеха» и на юристов может КС, если предоставит свою оценку закона.