Власти выделили 22 млн на лекарства для детей, не зарегистрированные в РФ

Правительство России направило 22 миллиона на закупку незарегистрированных жизненно важных препаратов для детей.

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Как говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабмина, деньги выделяются Минпромторгу «в целях оказания детям медицинской помощи по жизненным показаниям». Средства должны пойти на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета для возмещения затрат Московского эндокринного завода на закупку, ввоз и доставку не зарегистрированных в России психотропных лекарственных препаратов. Уточняется, что речь идет о 11 674 упаковках препаратов.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что кабмин выделяет средства на закупку лекарства для тяжелобольных детей, и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой следить за ситуацией.

«Родители готовы буквально на все, чтобы помочь своему ребенку, вплоть до нарушения законов. И здесь мы должны сделать все возможное, чтобы не ставить людей перед таким непростым выбором. Поэтому правительство выделяет необходимую сумму на приобретение лекарственных препаратов, которые нужны детям по жизненным показаниям», – цитирует Мишустина «РИА Новости».