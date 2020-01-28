В правительстве объяснили рост цен на молоко и мясо налогами и коммуналкой

Замглавы управления макроэкономических исследований Аналитического центра при Правительстве Виктория Павлюшина считает, что в 2020 году мясо и молочная продукция могут подорожать на 10-12%, импортное вино — на 10%, шоколад и вафли — на 5-7%, а гречка — на 5-6%, передают «Известия».

По прогнозам Sobesednik.ru, подорожают также крупы и бобовые культуры — на 10-15%, фрукты — на 15%, колбасные изделия — на 10-15%, а также хлебобулочные изделия из ржаной муки — на 5-10%:

Павлюшина объясняет подорожание ростом цен сырье, газ и электричество, а также иные услуги, которые используются в производстве молочных изделий и мяса.

В случае с молочными изделиями также сыграет свою роль введение цифровой маркировки и обязательной электронной ветеринарной сертификации в системе «Меркурий» (во влиянии которой на ценообразование Sobesednik.ru ранее усомнился): по словам зам. директора Научно-образовательного центра прикладной медицины и пищевой безопасности МГУ д. м. н. Дмитрия Еделева, её реализация будет почти полностью обеспечена за счет бюджета, но цены на молочную продукцию все равно могут вырасти за счет увеличенного НДС на пальмовое масло, которое с 1 октября составляет 20% вместо 10%.

Павлюшина также добавляет, что за шесть месяцев мировые цены на пальмовое масло и без того выросли на 40%, и именно из-за таких показателей на 5-7% вырастут цены на все продукты, в стоимость которых оно входит: шоколад, глазурь, мороженое, сладкие пасты, вафельные батончики, торты, печенье и картофельные чипсы.

При этом замглавы комитета московской ТПП по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова уверена, что увеличение стоимости на молочные изделия связано с валютной составляющей, высокими процентными ставками по кредитам и необходимостью приобретать скот в других странах.

Гречневая крупа же, по мнению Павлюшиной, возрастет в цене из-за сокращение посевов гречихи, связанное с перепроизводством в 2017-2018 годах.

Доцент кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Перельман при этом заявляет, что рост цен на большинство продуктов не превысит инфляцию.

Ранее Sobesednik.ru также писал, что цена на сигареты может вырасти на 20–25% из-за маркировки и роста налогов.