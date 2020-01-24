В бразильской говядине отыскали опасные для жизни бактерии

Почти на 70% коровьих ферм в Бразилии выявлены опасные бактерии, как показало исследование.

Российский рынок всё ещё остается довольно популярным направлениям для бразильской говядины. Тем печальней новость, которая пришла из этой страны. В журнале Microorganisms опубликованы результаты исследования, которые показали, что 9 из 13 крупных коровьих ферм, которые посетили учёные, содержат штамм бактерий Listeria. Все коровники находились в бразильском штате Мату-Гросу — крупнейшем производителе и экспортере говядины в стране.

Помимо России бразильскую говядину активно закупают в Китае, Нидерландах, Италии и Турции, а в США действует временный запрет на поставки свежего коровьего мяса из этой страны. Исследование продолжалось в течение шести месяцев, и его авторы взяли 50 срезов говядины, изолировав Listeria spp. в 18 образцах, а Listeria monocytogenes — в шести из них.

Отметим, что присутствие Listeria spp. часто является индикатором и наличия Listeria monocytogenes. Полученные выводы вызывают опасения, так как они показывают, что на многих коровьих фермах Бразилии распространяется Listeria monocytogenes. Заражённая этими бактерии пища может вызывать серьезную инфекцию под названием листериоз, порой заканчивающуюся смертью.