В РСПП хотят избежать "очередного обременения" доступом к значимым ресурсам

Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и информационно-коммуникационным технологиям заявила о необходимости избежать «очередного обременения операторов связи и интернет-компаний», которое может возникнуть в случае принятия законопроекта о бесплатном доступе абонентов к социально значимым ресурсам, сообщает пресс-служба ассоциации.

Они отмечают, что операторы уже несут издержки, вызванные принятым «пакетом Яровой» и законом о «суверенном интернета».

При этом сами компании оценивают свои ежегодные потери от принятия закона в размере более 150 миллиардов рублей, сообщает «КоммерсантЪ», однако что в этом прогнозе считается социально значимыми сайтами, не уточняется, как не приводится и конкретный источник аналитики. Впрочем, в пресс-службе «ЭР-телекома» считают, что операторам это обойдется в «миллиарды рублей».

Владимир Путин анонсировал бесплатный доступ к социально значимым ресурсам в Сети во время послания Федеральному Собранию 15 января. Список значимых ресурсов Минкомсвязи официально ещё не составил, это планируется сделать до конца февраля. Ранее Sobesednik.ru сообщал, что министерство назвало список, разосланный в компании, лишь «образцом для заполнения». В нем содержались сервисы госинформуслуг, соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир», «В кругу друзей», «МирТесен», «Фотострана», «Дневник» и почтовые сервисы «Яндекс», mail.ru, km.ru.

В «Ростелекоме» считают, что бесплатный доступ к порталу госуслуг и сайтам госорганов не станет слишком большим обременением для операторов из-за малого количество видеоконтента: «Мегафон» уже заявил, что может обеспечить его уже с 1 марта.

Однако собеседник газеты объясняет, что «трафик социальных сетей представляет собой сумму трафиков иных ресурсов, к которым соцсеть дает доступ» и частью из них является контент иностранных сайтов, а около 30% приходится на рекламу.

Отдельным вопросом является предоставление доступа при нулевом балансе и при наличии задолженности. В РСПП считают, что при отрицательном балансе нужно отключать доступ к социально значимым ресурсам.