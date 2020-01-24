В Минкомсвязи назвали список значимых ресурсов лишь "образцом для заполнения"

В Минкомсвязи опровергли данные о готовом списке бесплатных интернет-ресурсов. По их словам, список пока лишь прорабатывается и был передан операторам связи в процессе оценки их социальной значимости, передает ТАСС.

Ранее о переданном предварительном списке сообщали «Известия». В нем среди возможных бесплатных порталов кроме сервисов государственных информуслуг вошли некоторые соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир», «В кругу друзей», «МирТесен», «Фотострана», «Дневник» и отдельные почтовые сервисы: «Яндекс», mail.ru, km.ru. Кроме того, в документе содержались и другие ресурсы, среди которых отмечается турецкий мессенджер Bip.

При этом в ведомстве поясняют, что в случае, если представленные ресурсы не окажутся социально значимыми, они будут исключены из него. При этом экс-советник президента по интернету Герман Клименко пояснил, что обычно подобные списки изначально формируются на основе представления представителей министерств. По его мнению, делать доступ к коммерческим ресурсам бесплатным не имеет смысла.

«Операторам связи был роздан шаблон, форма предоставления данных об объеме трафика различных ресурсов и потерях операторов при отказе от оплаты этого трафика. На этом этапе лишь прорабатываются различные подходы, кто и как будет компенсировать операторам выпадающие доходы, сколько это может стоить и как это оценить. Нельзя считать образец для заполнения данных таким списком», — пояснил агентству собеседник в Минкомсвязи.

Отмечается, что в министерстве не исключают возможность компенсации потерь операторов, но аналитик «Финам» Леонид Делицын в это верят с трудом. По его мнению, непонятен даже механизм оценки, так как данные операторов государство вряд ли устроят, да и сами они не слишком заинтересованы во внешнем измерителе их трафика.

С 1 марта, как ранее сообщал пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков, доступ к порталу госуслуг и сайтам органов власти станет бесплатным.

Инициатива о запуске в России проекта «Доступный интернет» поступила от президента Владимира Путина, который предложил это во время своего послания Федеральному Собранию, отмечал Sobesednik.ru.