Сотрудники СК задержали Виктора Гаврилова, бросившего сыновей в Шереметьево

Оставивший сыновей в Шереметьево мужчина задержан по подозрению в краже, истязании и оставлении детей в опасности.

Как сообщается на сайте Следственного комитета России, мужчину задержали сотрудники управления СК по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. Сейчас с ним проводятся следственные действия.

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В сообщении указывается, что 26 января подозреваемый оставил в аэропорту Шереметьево сыновей 2011 и 2014 года рождения. «Также, по версии следствия, данный мужчина, находясь в Комсомольске-на-Амуре, применил физическую силу в отношении своей супруги и детей, похитил денежные средства, принадлежащие знакомой женщине», – говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что одновременно ведомство расследует уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность») в отношении сотрудников органов профилактики, которые не в полной мере защитили права детей.

Напомним, Виктор Гаврилов, который бросил двоих сыновей в московском Шереметьево, 28 января явился к следователям города Батайска в Ростовской области с повинной. Против него возбудили уголовное дело об оставлении малолетнего в опасности и отпустили под подписку о невыезде.

Мать детей, которую удалось быстро найти, сообщила, что готова забрать их в новую семью. По словам детского омбудсмена Хабаровского края Виктории Трегубенко, женщина рассказала, что Гаврилов избивал ее, угрожал и запрещал с видеться с сыновьями. Также сообщалось об угрозах со стороны задержанного в отношении бабушки, которая заявила о намерении забрать детей к себе.