Соцслужбы передадут брошенных в Шереметьево мальчиков их бабушке из Хабаровска

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова рассказала о будущем детей, оставленных их отцом в аэропорту.

Ранее Sobesednik.ru уже писал, что Кузнецова встретилась с мальчиками в социально-реабилитационном центре под Москвой, где дети рассказали ей о своем желании вернуться в родной дом.

Как передает «Интерфакс», теперь детский омбудсмен сообщила, что детей решили передать на воспитание их родной бабушке в Хабаровский край. По словам Кузнецовой, женщина уже занимается оформлением временной опеки над внуками.

Напомним, что двоих мальчиков 2011 и 2014 годов рождения обнаружили 26 января в столичном аэропорту Шереметьево, где их оставил их отец Виктор Гаврилов.

В настоящее время против него возбуждено уже два уголовных дела — об оставлении в опасности и об истязании жены и детей.