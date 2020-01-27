Мать двоих брошенных в Шереметьево мальчиков не знала о планах их отца

Правоохранители и социальные службы ведут работу с женщиной, чьи дети были оставлены в столичном аэропорту Шереметьево.

Речь идет об инциденте, произошедшем накануне, 26 января, когда прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в Шереметьево двоих детей 2011 и 2014 годов рождения, после чего скрылся. В рюкзаке, найденном вместе с мальчиками, были обнаружены их свидетельства о рождении, а также записка, в которой говорилось: «Денег нет, кормить нечем, потом как-то заберу вас из детского дома».

Как передает «Интерфакс», в настоящее время удалось связаться с матерью оставленных детей, которая заявила, что ничего не знала о планах их отца.

«Сейчас ведется работа с мамой, она ничего не знала об этой ситуации. Мама в семье не жила, но правоохранители быстро ее нашли. Сейчас с ней ведется работа, может быть, все разрешится лучшим образом», — рассказала уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко.

По сведениям прокуратуры, сейчас дети находятся в одной из подмосковных больниц. После оформления всех документов их привезут в Хабаровск. Поиски их отца продолжаются.