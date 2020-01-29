Отца, бросившего детей в Шереметьеве, не стали арестовывать

Виктор Гаврилов, который ранее оставил двоих малолетних сыновей в аэропорту Шереметьево, оставлен под подпиской о невыезде. Об этом сообщает телеканал ОТР.

Ранее ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах Ростовской области сообщал, что мужчину отпустили на свободу после допроса и взяли с него обязательство о явке.

Министр социальной защиты населения Хабаровского края Светлана Петухова заявляла, что детей вернут в Хабаровский край до конца недели. Возможно, они будут переданы на попечение бабушки и дедушки.

О том, что отец оставил в аэропорту Шереметьево двоих детей 2011 и 2014 годов рождения, стало известно в минувшее воскресенье. В куртке одного из мальчиков была записка, в которой мужчина пояснил, что покидает сыновей из-за тяжелой экономической ситуации. Позже он сам явился к следователям города Батайска в Ростовской области с повинной.

В отношении отца возбуждено уголовное дело об оставлении малолетнего в опасности.

Мать детей не знала о намерениях экс-супруга оставить детей, он не позволял ей с ними видеться. Женщина рассказывала в интервью журналистам, что терпела от бывшего мужа издевательства. По ее словам, из-за постоянного насилия в семье один из сыновей начал заикаться.