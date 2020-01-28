МВД проверит сообщения об издевательствах отца, оставившего детей в аэропорте

Полиция изучит вопрос с домашним насилием в семье, где отец оставил детей в аэропорту Шереметьево, пишет «РИА Новости». Ранее Baza опубликовала интервью с матерью детей Ольгой Пушкаревой, которая рассказывает об издевательствах своего бывшего мужа.

Согласно признаниям Пушкаревой, мужчина избивал ее, а после того, как она покинула семью, не давал видеться с детьми и угрожал убийством. Ольга рассказывает, как супруг связывал ее на кухне и втыкал ей нож в руки и ноги. Дети при этом находились в соседней комнате, периодически выбегали на кухню и видели происходящее.

По словам матери оставленных в аэропорту детей, один из сыновей после ряда семейных ситуаций с насилием начал заикаться.

Уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко заявила, что сейчас будет выясняться, почему женщина ранее не сообщала о насилии в полицию.

Напомним, 26 января в отец из Комсомольска-на-Амуре оставил в аэропорту Шереметьево своих детей 2011 и 2014 годов рождения. В кармане куртки одного из детей он оставил записку, в которой пояснил, что оставляет детей, поскольку находится в тяжелой экономической ситуации.

В ближайшее время дети отправятся из Москвы в Хабаровск, а оттуда их отправят в Комсомольск-на-Амуре. В отношении отца возбуждено уголовное дело по статье об оставлении в малолетнего ребенка в опасности.

Уточняется, что у Ольги Пушкаревой уже есть новая семья и она беременна, но она готова забрать сыновей к себе.