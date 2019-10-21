Новый КоАП и калибровка "поводка" для информресурсов: юридический обзор

Власть задумалась об изменении важных законов в различных сферах. Что-то стало анахронизмом, а что-то власть никак не может заставить действовать как предполагалось.

Но обо всем по порядку. Глава правительства Дмитрий Медведев предложил поменять КоАП — Кодекс об административных правонарушениях — и сделать его более понятным. Тут вот какая штука: в принятый в конце 2001 года кодифицированный акт вносили изменения более 600 (!) раз. Теперь же, видимо, будет совсем новый документ. Предыдущая работа насмарку — или самые одиозные статьи из него исчезнут? Наверно, что-то посередине: ограничивающие население нормы, устраивающие власть, будут сохранены, а вопросы контрольно-надзорной деятельности бизнеса — уточнены. Но стоит ли принимать абсолютно новый огромный документ?..

Целых 27 «антиотмывочных» документов предложили Центральному банку отредактировать участники рынка. Регулятор сам инициировал такую дискуссию — с тем, чтобы уточнить, что мешает бизнесу развиваться и утратило свою актуальность. Теперь последим за тем, какие предложения будут приняты... Таковы плоды (наравне с первой новостью) анонсированной еще в мае реформы контрольно-надзорной деятельности для облегчения работы бизнеса.

Нарушителям в интернете будут выписывать крупные штрафы. Блокировки теперь не в тренде, по мнению главы Роскомнадзора. Или так и не смогли — этот вопрос вычеркиваем ввиду его предсказуемости... Интересно, что сказано это было в ходе визита в Китай — страну, где власть смогла заблокировать все, что захотела.

Повлияла ли ситуация с «Яндексом» — зеркалом поспешных инициатив — хоть в какой-то степени? Напомню, после внесения в Госдуму законопроекта о том, что правительство будет выделять в сети так называемые «значимые информресурсы», в собственности которых доля участия иностранных лиц не сможет быть выше 20%, акции «Яндекса» обвалились на 15%. Сегодня они подорожали на 600 млн долларов, вернув 7,5% к цене, сразу после объявления о том, что доля дозволенного новым законом участия иностранных лиц в указанных информресурсах может быть повышена до 50 %... Ну а фамилия депутата Горелкина, автора первоначального законопроекта, стала в интернете очередным именем нарицательным народного избранника.

Пенсионная реформа буксует. Чтобы немного успокоить общественность, ПФР указал, что люди предпенсионного возраста могут выйти на заслуженный отдых на два года раньше увеличивающегося срока, если у них не получится найти работу. Правда, для этого придется постараться: необходимо собрать документы, а также подтвердить свое положение справкой из центра занятости.

А как же быть с принятой в виде закона уголовной ответственностью работодателей (ст. 144.1 УК) за игнорирование столь беспардонного увеличения возраста выхода на пенсию? Пока — никак, несмотря на то, что таких (не обремененных работой и еще не пенсионеров) уже почти 25 тысяч...

Наконец, прекрасная новость будущего. Роспотребнадзор высказался о поэтапном сокращении использования одноразовых пластиковых пакетов. Пакеты из такого материала даже могут оказаться под запретом. Правда, высказана пока только идея — новость о собственно скором запрете в ведомстве опровергли, не прошло и суток...