Роспотребнадзор заявил, что не готовит проект по запрету пластиковых пакетов

В Роспотребнадзоре опровергли информацию о разработке законопроекта, запрещающего производство пластиковых пакетов.

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека не готовит законопроект о запрете производства пластиковых пакетов», – цитирует РБК пресс-службу ведомства. Там пояснили, что было предложено внести изменения в закон «Об отходах производства и потребления».

Уточняется, что речь идет о постепенном сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов, предназначенных для розничной торговли, возможности многократного использования упаковки, а также развитии технологий переработки материалов.

Ранее «Известия» со ссылкой на Роспотребнадзор сообщили, что надзорное ведомство совместно с Минприроды якобы планирует полностью запретить россиянам использовать пластиковые пакеты в ближайшие годы.