Глава РКН анонсировал переход от блокировки сайтов к "цивилизованным" штрафам

Глава Роскомнадзора Александр Жаров рассказал, что в РФ обсуждают законопроект, предполагающий отказ от блокировки сайтов. Такое заявление он сделал во время своего выступления на конференции в Китае, передает ТАСС.

По словам Жарова, инициатива, о которой идет речь, «предписывает достаточно серьезные штрафы для компаний, которые не соблюдают законодательство в области регулирования интернета». Глава РКН назвал замену обязательной блокировки сайтов на крупные штрафы «серьезным и эффективным шагом вперед».

«Если мы еще несколько лет назад говорили о том, что нарушители должны быть заблокированы, то теперь, мне кажется, есть более цивилизованный и эффективный метод, когда его наказывают "экономическим рублем" — таким образом мы добиваемся, чтобы он соблюдал местное законодательство», — пояснил он.