ФАС считает ограничение доли иностранцев в IT-компаниях "принципиально неверным"

Федеральная антимонопольная служба выступила с критикой законопроекта об ограничении доли иностранного капитала в значимых интернет-ресурсах, об этом сообщил заместитель главы ведомства Анатолий Голомолзин, сообщает «КоммерсантЪ».

Он заявил, что принятие такого закона было бы «принципиально неверным» решением, так как для регулирования доли иностранного участия в «стратегически» важных сферах уже существует «закон 57-ФЗ». Ранее с критикой законопроекта уже выступали представители Медиакоммуникационного союза и генеральный директор «Яндекса» Елена Бунина, которая сочла возможные последствия его принятия «разрушительными».

В ФАС также отметили, что в законопроекте отсутствует аргументация, почему какая-либо IT-компания должна попасть под действие 57-ФЗ.

Автор инициативы депутат Госдумы Антон Горелкин сообщал также, что в ещё не опубликованном отзыве правительства на документ говорится, что там готовы его поддержать, увеличив максимальный порог акций для иностранных инвесторов с 20% до 50% минус одна акция.