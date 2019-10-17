Спасение детей от маньяков и "скорая помощь" на дне обрыва

Обеспечивать безопасность российских детей будет слежка. Сделать безопаснее среду обитания то ли не приходит в голову, то ли все понимают, что это невозможно.

После убийства Лизы Киселевой в Саратове местные чиновники наперегонки принимают меры, призванные обеспечить безопасность детей. Кроме проверки гаражных кооперативов (а то вдруг где-то еще в Саратове ранее судимый гражданин самозахватил соседние гаражи и убьет того, кто задаст ему вопрос по этому поводу?) и вырубки зеленых насаждений самый решительный шаг — создание безопасных маршрутов от дома до школы. Шаг вправо, шаг влево — считается ЧП: если родители попросят ребенка зайти за хлебом или просто отпустят погулять, а школу предуведомить забудут, потом придется отчитываться. (Как будто у школы других забот нет, а у педагогов куча свободного времени.)

И никому не приходит в голову задать вопрос: а это вообще нормально, что в XXI веке по 850-тысячному городу ребенок идет как по джунглям? Где в каждых кустах может затаиться хищник — поэтому надо вырубить кусты. Это нормально, что, выходит, где-то в Саратове еще не один такой гаражный самозахватчик с криминальной биографией? Потому что если такого на самом деле быть не может, то выходит, что всеобщие проверки только для виду — мол, мы не сидим сложа руки...

Еще, конечно, сразу вспомнили про радикальные меры: вернуть смертную казнь! То, что Головкин и Ионесян, Чикатило и Ряховский и еще десятки маньяков жили и совершали преступления в стране, в которой смертная казнь была и применялась, и это их почему-то не остановило, «горячие головы» тоже не останавливает.

Иначе встал бы другой вопрос: как вышло, что саратовский убийца (вернее, пока — основной подозреваемый, давший признательные показания) ранее был неоднократно судим и отсидки не изменили его к лучшему? Если по-простому: человека сажают в тюрьму, надеясь его наставить на путь исправления, — или так просто дают добропорядочным гражданам несколько лет отдыха, пока он не вернется и не убьет или ограбит кого-нибудь опять?

Но тогда ведь выходит, что вместо вырубки кустов или людей реформировать и правоохранительную, и тюремную систему. А возиться с преступниками, пытаться сделать из них членов общества — это как-то не по-нашему. Пусть в загнивающей Норвегии этим занимаются, нам побоку и Макаренко — у нас из тех времён был и остаётся совсем другой моральный авторитет.

Это видео обожают использовать в интернет-дискуссиях вместо аргументов сторонники смертной казни — видимо, не зная, как закончилась жизнь министра Абакумова, которого в этом отрывке из фильма «В круге первом» играет Роман Мадянов.

Убийство в Саратове чудовищно, и понятно, что у нормального человека такие новости не умещаются в голове и вызывают сильные эмоции. Но если от этих сильных эмоций отвлечься (что, говорят, бывает полезно для решения сложных вопросов), становится очевидной беспомощность. Все предложения либо жестоки до абсурдности, либо беспощадно абсурдны, и заранее ясно, что они ничего не изменят, потому что все они — только реакция на то, что уже случилось.

Есть такая классическая метафора для подобного способа решения проблем — увы, тоже связанная с происшествиями с детьми — про детскую площадку на краю обрыва. Как обеспечить безопасность детей, которые там играют? Можно перенести площадку, можно поставить на краю обрыва забор. А можно организовать круглосуточное дежурство на дне обрыва машины «скорой помощи». Это ровно настолько же осмысленно, как вырубать кусты, проверять гаражи и грозить смертной казнью неадекватным людям.

В какой-то мере решения сложных вопросов — вообще не забота граждан: на то они и выбирают себе всякое руководство (по крайней мере в демократических странах), чтобы оно, руководство, по рабочему графику, а то и сверхурочно как раз решало сложные вопросы. Но руководство в России в последние годы очень хорошо научились замазывать рот любой критике, приравнивая ее к злопыхательству (или, как все помнят, «качке прав») — или имитировать бурную деятельность, когда грянет гром.

Так что при российской страсти к распилам на дне обрыва можно запланировать сразу целую детскую больницу (в действительности хорошо если откроют травмпункт). Это, наверно, даже кого-то успокоит. Кому-то поможет переизбраться. Только никуда ни денется ни сама проблема, ни привычка лечить не проблему, а симптом. Не то, что один сумасшедший убил маленькую девочку, а то, что маленькие девочки не могут спокойно ходить по улицам городов. С гаражами ли, без гаражей ли, с кустами или без них. Со смертной казнью или без нее.