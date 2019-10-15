Саратовцев будут отчитывать за детей, которые нарушают маршрут от школы до дома

Председатель комитета по образованию в саратовской мэрии Лариса Ревуцкая на прошедшем совещании по проблеме безопасности детей заявила, что для каждого ребенка будет разработан индивидуальный маршрут от дома до школы и назад. Нарушать эту траекторию будет запрещено, сообщает «Коммерсантъ».

Новые меры пытаются принять в связи с резонансным убийством девятилетней Лизы Киселевой.

По словам Ревуцкой, родители будут обязаны заранее уведомлять школьное руководство о том, что их ребенок в определенный день планирует нарушить маршрут (например, зайти к бабушке или в магазин). В противном случае им придется объясняться перед администрацией школы.

Ранее сообщалось, что вопросом безопасности подходов к школам озаботились местные и региональные власти, полиция. Сама мать погибшей девочки выступала с соответствующим обращением. Глава городской администрации Михаил Исаев даже поручил выпилить по всему городу заросли, в том числе в парках.

Председатель комиссии по безопасности, взаимодействию с системой судебно-правоохранительных органов Общественной палаты Саратовской области Владимир Незнамов усомнился в адекватности принимаемых мер. «Очень хорошо, что они наведут там порядок, уберут заросли, но есть масса других мест, где это могло произойти: машины, подъезды и прочее. Благоустройство территории не является гарантией безопасности»,— заявил Незнамов.

Общественник указал на тот факт, что полиция никак не реагировала на то, что ранее судимый Михаил Туватин, который признался в убийстве Лизы Киселевой, не встал на путь исправления после предыдущих сроков заключения.