После убийства девочки в Саратове создадут комиссии по безопасности школ

В Саратовской области после убийства девятилетней девочки проверят на безопасность территории школ и детских садов.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, по распоряжению губернатора Саратовской области Валерия Радаева в течение недели в каждом муниципалитете будет сформирована специальная комиссия по вопросам безопасности на территории детских учреждений, а также на подходах к ним.

«В состав комиссии войдут ответственные лица, представители правоохранительных структур и общественных Советов образовательных учреждений», – говорится в сообщении.

Результаты деятельности комиссий будут рассмотрены на постоянном координационном совещании с участием органов правопорядка.

Напомним, тело девятилетней Лизы Киселевой нашли в ночь на 11 октября. Девочка была убита по дороге в школу. Подозреваемого в преступлении задержали, он признался в содеянном.