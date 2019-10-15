Житель Саратова о Михаиле Туватине: Готов был убить даже родную мать

Убийство 9-летней Лизы Киселевой всколыхнуло всю Россию. Полузаброшенные гаражи в спальном районе Саратова вот уже неделю являются местом притяжения горожан. Сначала здесь почти весь город искал пропавшую третьеклассницу, а сейчас сюда везут цветы и игрушки в память о погибшей девочке. Власти лихорадочно пытаются причесать городские задворки, в которых произошло убийство.

– Давно надо было этим заниматься, – говорит местная жительница Татьяна. – Через эти гаражи многие у нас ходили – это самый короткий путь. По-хорошему, весь этот «шанхай» нужно или снести, или хотя бы привести в порядок...

– Поиск Лизы стал самым крупным в Саратове за всю историю, – говорит «Собеседнику» координатор поискового отряда «Лиза Алерт» Константин Костырин. – Только у нас зарегистрировались более 3 тысяч волонтеров, очередь была на несколько часов, некоторые, чтобы не терять время, шли на поиски самостоятельно. Так как речь о ребенке, у кого-то сдавали нервы – люди вламывались в гаражи, тащили тех, кто казался им подозрительным, раскачивали полицейскую машину, требуя выдать им убийцу для расправы. Ситуация была на грани.

73-я школа еще в шоке

– Мой внук дружил с Лизой, она заводная была, сейчас он рыдает, успокоиться не может, повторяет: «Моя Лиза», – рассказывает бабушка Лизиного одноклассника.

Самое жуткое, что 35-летний Михаил Туватин, уже признавшийся в убийстве Лизы, учился в той же школе и жил неподалеку.

– Его всегда, как сейчас говорят, гнобили. Не любили как-то. Он был отдельно от класса, старался сделать что-то исподтишка. Учился на 3 и 2, редко – 4. Такой серенький, вредненький. Был предметом шуток. При этом у него было желание доказать свое превосходство, но так как он был физически тщедушный, то утверждался на младших. Прогремел он уже лет в 20, когда в школьном дворе приставал к двум пятиклассницам, тогда его в первый раз привлекли за действия сексуального характера. Дальше было так: вышел – сел, вышел – сел. Кражи, грабежи. Мы его потеряли из виду. А тут я недавно его встретила у школы, он сам подошел, поздоровался. Я спросила, как он, как мама. Его понесло: да чтоб ей пусто было, покоя не дает, убить ее мало. Я удивилась: да разве так можно про мать? «Можно и нужно!» – ответил он мне. И такой злой был в этот момент, что мне даже жутко стало, – рассказала «Собеседнику» бывший педагог школы, попросив сохранить анонимность.

Никто в Саратове не хочет, чтобы его имя стояло рядом с детоубийцей. Большинство одноклассников Туватина либо отказались общаться, либо характеризовали его негативно.

– Эту, извините за резкость, мразь я практически не помню, только в лицо, оно училось в параллельном классе. А сейчас я в школу еду цветы положить, – ответил «Собеседнику» Алексей Дегтярев.

Туватин, вероятно, уже давно потерял все человеческое. В базе судебных актов есть приговор Туватину, согласно которому он, выйдя после нескольких отсидок 31 декабря 2010 года, в тот же день, выпив 4 банки пива, напал на девушку, изнасиловал и ограбил, забрав у нее телефон и фотоаппарат на общую сумму 16 тысяч рублей.

По официальной версии, Туватин, у которого не было ни друзей, ни фактически семьи, облюбовал себе три заброшенных гаража и объединил их общим лазом. Девочка по дороге в школу спросила, его ли это гараж, за что Туватин, оберегая свое логово, задушил школьницу, опасаясь, что она расскажет взрослым о захвате чужого имущества.

Могла ли девятилетка обратиться с вопросом к взрослому мужчине в безлюдном месте?

– Лиза была бойкая и самостоятельная. У ее мамы второй муж, второй ребенок – 4-летний Лизин братик, а девочка в семье считалась достаточно взрослой, чтобы ходить в школу без сопровождения, – говорит одна из родительниц. – Еще в 1-м классе она после уроков не пришла домой, заигравшись на площадке, тогда все тоже переволновались. А еще дети рассказывают, что она предлагала такую игру: зайти, например, в магазин, что-то спросить у «тетеньки» и убежать. Возможно, в этот раз ее детская непосредственность разбудила зверя...

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Материал вышел в издании «Собеседник» №39-2019 под заголовком «"Готов был убить даже родную мать"».