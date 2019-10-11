Обвиняемый в убийстве девочки саратовец имел судимость за изнасилование

Обвиняемый в убийстве 9-летней Лизы Киселевой из Саратова заявил, что опасался вскрытия того факта, что самовольно занял заброшенный гараж, сообщает Следственный комитет РФ.

Напомним, минувшей ночью тело девочки было обнаружено среди гаражей на пути между домом погибшей и школой, в которой она училась. Тогда же на месте преступления организовался стихийный митинг горожан, которые требовали выдать убийцу на самосуд гражданам.

Задержанный, 35-летний Михаил Туватин, дал признательные показания. На допросе он заявил, что несколько месяцев назад самовольно занял заброшенный гараж, а утром 9 октября Лиза Киселева, проходя мимо гаража, спросила, принадлежит ли недвижимость мужчине. Опасаясь, что гараж принадлежит семье девочки и его самовольное завладение гаражом будет раскрыто, Туватин, по его словам, решил убить Лизу.

Известно, что обвиняемый имеет непогашенную судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера.