На похороны убитой в Саратове школьницы пришли более ста человек

Жители Саратова попрощались с девятилетней Лизой Киселевой, которая была убита по дороге в школу на этой неделе.

Как сообщает «РИА Новости», церемония отпевания прошла в храме апостолов Петра и Павла. Она длилась примерно два часа.

По данным «Интерфакса», проститься с ребенком пришли более трех тысяч человек. На месте дежурили сотрудники полиции и медицинские работники, были организованы бесплатные автобусы. Цветы и мягкие игрушки собрала отдельная машина, поскольку они не поместились в катафалк.

Девочку похоронили на Сторожевском кладбище под Саратовом, сообщает ТАСС. На похоронах присутствовали около ста человек.

Напомним, тело школьницы было обнаружено 11 октября среди гаражей. Накануне был арестован подозреваемый в убийстве ребенка, который признался в содеянном.