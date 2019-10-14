Мать убитой в Саратове девочки просит заняться безопасностью подходов к школам

Мать убитой в Саратове 9-летней Лизы Киселевой Елена поблагодарила горожан за поддержку и предложила заняться вопросом безопасности, сообщает «Версия Саратов». Видеоролик с обращением появился на странице ее сестры в Facebook.

«Не дай Бог, чтобы это где-то повторилось. Эта ситуация не поддается никакому определению, такого я бы не пожелала даже врагу. Давайте сделаем подходы наших детей к школам безопасными, поскольку это просто жизненно необходимо. По пути к знаниям дети ходят через такие дебри, о которых мы просто не догадываемся», — говорит Елена на видео. Она обратилась со своим предложением к городским властям.

Об опасности на дорогах к школам заговорили и другие жители города. Губернатор региона Валерий Радаев дал поручение зампреду правительства Сергею Наумову проверить на предмет безопасности подходы к социальным учреждениям, которые посещают дети. На некоторых маршрутах встречаются заброшенные сараи, открытые люки, непроходимые кусты, свалки промышленного мусора.

Глава администрации Саратова Михаил Исаев поручил заместителям провести инвентаризацию всех гаражных кооперативов (их в городе около 230) и выпилить все заросли в городских пространствах. «Даже в парках, потому что необходимо, чтобы все просматривалось. Чтобы не было надобности прятаться в кустах, алкоголь распивать. Также важно проверить освещение», — заявил Исаев на прошедшем совещании в мэрии.

Проверкой гаражей планируют заняться и местные правоохранители. Об этом сообщил глава УМВД по Саратову Андрей Чепурной. Полицейские изучат, насколько кооперативы оснащены видеонаблюдением и освещением.

Также в УМВД хотят проинспектировать аварийные и полуразрушенные дома, где могут собираться граждане с криминогенным поведением. Дополнительно планируется провести мероприятия по повышению квалификации охранников в школах.

Омбудсмен Татьяна Москалькова, отвечая на вопрос о защите обвиняемого в убийстве Михаила Туватина, заявила: «Я уполномоченный по правам человека, а не по правам мутантов. Очень надеюсь, что этот получеловек не обратится ко мне за помощью», цитирют «РИА Новости».

Сейчас подозреваемый находится в следственном изоляторе города Энгельса.