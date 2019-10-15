Опрос: нужно ли в России вернуть смертную казнь?

После резонансного убийства 9-летней Лизы Киселевой в Саратове депутаты Госдумы от региона Евгений Примаков и Ольга Алимова выступили за возвращение смертной казни. Их поддержала саратовский детский омбудсмен Татьяна Загородняя. В интернете появилась петиция с требованием снять мораторий на смертную казнь.

Валентина Петренко, экс-сенатор, председатель движения «Матери России»:

– Когда речь идет об убийствах детей, я за смертную казнь. Да, это исключительная мера, которая должна применяться в исключительных случаях. Но то, что такие люди вновь и вновь выходят на свободу и с этим ничего нельзя сделать – запредельно для понимания.

Павел Астахов, адвокат, бывший детский омбудсмен:

– Смертная казнь не является профилактикой преступлений. К тому же процент судебных ошибок тоже велик. Надо всех бывших судимых, а также психически неуравновешенных ставить на особый контроль МВД. Чтобы они ежедневно, а лучше два раза в день отчитывались, где они находятся, чем занимаются. Но такое у нас вводить не собираются – говорят, денег нет.

Всеволод Чаплин, протоиерей:

– Увы, в обществе есть злая воля. И христианин обязан использовать силу, сражаясь со злом. Если полностью перейти на позиции пацифизма на том основании, что случайно могут пострадать невинные люди, тогда можно вообще и от войн отказаться, и от любой защиты. Тогда-то зло и восторжествует.

Николай Сванидзе, историк, член Совета при президенте РФ по правам человека:

– Смертную казнь вводить нельзя. Несправедливо приговоренному к сроку заключения можно пересмотреть приговор, а казненный – это уже непоправимо. С нашими судами казни пойдут конвейером. Начнут с убийц детей, а далее – везде. Пойдут казни шпионов, диверсантов, иностранных агентов – и здравствуй, 1937 год.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №39-2019 под заголовком «Нужна ли смертная казнь?».