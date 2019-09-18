Цифровизация в четыре дня: новое в трудовом законодательстве уже скоро

Юридический обозреватель Sobesednik.ru — о новостях в сфере регулирования труда, в том числе о пресловутой «4-дневке»:

Начинаем рубрику «законодательные новинки» за октябрь уже сейчас — трудовыми новостями. Работники смогут подавать заявления об отпуске и даже о прекращении своей работы — увольнении — не только лично и по обычной почте, но и по электронной почте. Здесь важен еще один момент: поправки к Трудовому кодексу планируют вступить в силу уже с 1 октября — так, во всяком случае, записано в законопроекте. Однако в Госдуме документ пока не прошел еще даже первого чтения. Но скорость депутатской мысли и действий хорошо известны...

Вообще избранникам понравилось слово «цифровизация». Это относится как к предыдущей новости, так и последующей: после неоднократных сообщений Госдума приняла в первом чтении проект закона об электронных трудовых книжках.

Но и для ретроградов оставят маленькую лазейку. Бумажные документы о трудовом стаже могут оставить себе работники, которые напишут заявления до 1 января 2021 года.

В своих обзорах не касался инициативы перехода на четырехдневную рабочую неделю. Настолько нелепой она кажется. Ведь для этого совсем нет условий: исключи сельское хозяйство из производящей экономики — и практически ни в одной сфере нет полного обеспечения местными ресурсами. Да и сельское хозяйство приведено в пример из-за импортозамещения и санкций в отношении «заморских» продуктов... В общем, перепроизводства нет, работодателю нет нужды освобождать работников раз в неделю. А если зарплата, как предлагается, останется на том же уровне, то от этого вырастут затраты на производство и так далее — и неминуемо повысятся цены.

Как по мне, если об этом рассуждать, то применительно к социальным профессиям, таким как учителя, врачи и другие. Кроме всего прочего, согласно статистике Россия входит в число стран с длительным числом календарных дней, когда работники отдыхают: гарантированные 28 дней ежегодного отпуска и 12 праздников — всего 40 дней. Еще примерно 90 дней — еженедельные выходные. Итого — оформленный по закону работник отдыхает уже треть года.

Никакого экономического эффекта в этой инициативе нет. А может, власть посчитала, что давно в повестке не было социального вопроса, положительно влияющего на большую часть населения? Но Минтруд настроен решительно: анонсировано совещание, на котором будут определены отрасли для начала эксперимента и над работниками с работодателями, и над экономикой...

Интересно, в судах тоже будут экспериментировать? Пока там все настолько стабильно, что вот председатель Верховного суда Лебедев вскоре пойдет на шестой срок. Как и в прошлый раз, на безальтернативной основе. Ему собирался составить конкуренцию никогда не работавший судьей банкир, но вновь не дошел до квалификационного экзамена, необходимого для лица без опыта работы. Анекдот, да и только!