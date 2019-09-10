Во время отпуска отдыхают только 22% россиян

Лишь 22% россиян готовы на период отпуска полностью забыть о работе и по-настоящему посвятить себя отдыху.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Рострудом, передает ТАСС.

По данным ведомства, около 29% отдыхающих занимаются вопросами, так или иначе связанными с работой. Почти половина опрошенных (49%) готовы во время отпуска взяться за срочные дела.

Примерно 23% респондентов используют свободное время, чтобы найти новую работу, а 27% берут отпуск, когда нужно срочно ее сменить.

При этом 53% россиян считают, что для полноценного отдыха им требуется больше двух недель. Для 34% опрошенных отпуск не должен быть меньше этого срока. Наконец, 6% сообщили, что им хватает одной недели.

В опросе участвовали пять тысяч человек. Исследование проводилось с 7 по 28 августа.

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