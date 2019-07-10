Электронный паспорт РФ: уже скоро, но можно отказаться

Переход от бумажного паспорта к электронному будет. И будет этот документ выглядеть примерно как банковская карта, оснащенная чипом.

Причем это дело не такого отдаленного будущего: по словам вице-премьера Максима Акимова, сейчас обсуждается 2022 год, но окончательное решение еще не принято.

Некоторые категории населения (прежде всего ортодоксальные верующие) выступали против такого цифрового засилия в жизни человека, поэтому их можно успокоить — отказ от электронного носителя возможен. В таком случае на руках останется бумажная версия паспорта государства.

А вводится электронный идентификатор личности для облегчения его использования. По словам чиновника, в него включат водительское удостоверение, данные о прописке и регистрации, СНИЛС и всевозможные иные документы, относящиеся к персональным.

Помимо кодификации личных документов преимуществ хватает. Это и мгновенное заполнение всевозможных заявлений, регистрация там, где это необходимо, а если будет еще и приложение в телефоне, то жизнь человека в цифровом мире с таким инструментом упростится.

Как уже указано, принуждать вроде на данный момент никого не собираются — паспорт можно будет получить, когда придет время его получать впервые или менять в связи с достижением возраста или по собственному желанию.

Кроме того, напомню и о других документах, которые станут или стали электронными. Начнем с самого последнего — трудовой книжки. Правительство внесло законопроект, согласно которому с 1 января 2021 года работодатель будет вести электронные трудовые книжки работников.

Но те работники, которые будут настаивать на бумажной версии документа, должны будут подать письменное заявление. Кто решит работать по новым правилам получать трудовые книжки на руки, освобождая своего работодателя от ответственного их хранения. Срок и орган, подавший, как водится, свидетельствует о том, что это будет принято совсем скоро.

Что ж, это веление времени. Уже действуют (параллельно с бумажными носителями) электронные ОСАГО и документы о техосмотре. Кстати, в отношении последних в Госдуме принято во втором чтении ужесточение наказания за вождение без пройденного технического осмотра автомобиля — штраф увеличится до 2 тысяч рублей. Это так, к слову...