Кабмин разрабатывает дизайн электронных паспортов, которые введут в 2022 году

Вице-премьер Максим Акимов рассказал, что переход на электронные паспорта в России может состояться уже в 2022 году.

Как передает радиостанция «Говорит Москва», в электронном паспорте гражданина РФ будет содержаться информация о водительском удостоверении, прописке, данных о регистрации, данных регистрационного учета и СНИЛС. Редактированием данных займется МВД и орган, записывающий базовую информацию.

По словам вице-премьера Максима Акимова, переход на электронные удостоверения личности может быть осуществлен уже в 2022 году. При этом дизайн и тип такого документа пока обсуждаются.

Акимов отметил, что идеальным электронным паспортом может быть мобильное приложение, которое сможет защитить персональные данные граждан благодаря российской криптографии.