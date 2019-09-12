Лишь 20% работодателей планируют переход на четырехдневную рабочую неделю

Согласно исследованию, проведенному «Ведомостями» совместно с HeadHunter, 76% работодателей вообще не рассматривают для своих компаний переход на сокращенную рабочую неделю.

Среди недостатков сокращения рабочей недели проблемой номер один 48% опрошенных называют необходимость понижения заработной платы, на втором месте снижение производительности труда – так считают 38% респондентов.

По мнению некоторых работодателей, переход на четырёхдневную рабочую неделю приведет к снижению производительности труда, увеличению переработок, следовательно, к более быстрому выгоранию и ухудшению трудовой дисциплины. При этом придется нанимать новых сотрудников, а на рынке наблюдается дефицит квалифицированных кадров.

Среди плюсов такой идеи 51% работодателей отмечают уменьшение выгорания сотрудников, 37% – более эффективное расходование времени и в 30% компаний видят в этом потенциал для повышения здоровья сотрудников.

Перейти на сокращенную рабочую неделю в ближайшие год-два планируют только 12% компаний, а в долгосрочной перспективе – 8%.

С идеей о возможном сокращении рабочей недели до четырех дней ранее выступал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Позже ВЦИОМ выяснил, что 48% россиян не поддерживают переход на четырехдневную рабочую неделю