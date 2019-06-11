Медведев счел вероятным сокращение рабочей недели до четырех дней

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предсказал сокращение рабочей недели из-за технологического прогресса.

Соответствующее заявление Медведев сделал, выступая на 108-й сессии Международной организации труда.

«Технологический прогресс приводит к сокращению не только рабочих мест, но и рабочего времени, к расширению досуга. Весьма вероятно, что будущее — за четырехдневной рабочей неделей как новой основой социально-трудового контракта», — цитирует премьера «Интерфакс».

Медведев также напомнил об опыте Генри Форда, который сократил рабочую неделю на своих предприятиях и получил рост производительности труда.