В центре внимания
Фото: Global Look Press
ПМЭФ во время чумы. Сколько потратили из бюджета, чтобы привлечь деньги в бюджет?
Кто придумал реновацию. Одно из расследований Ивана Голунова
Дмитрий Быков: Раскаленная линия

Новости дня

11 июня, вторник

[15:34]Матвиенко сравнила с провокацией действия при задержании Голунова
[14:57]Мэрия Москвы обратится в прокуратуру из-за безопасности на марше за Голунова
[14:17]Более четверти россиян поддерживают присоединение ДНР и ЛНР к России
[13:04]Медведев счел вероятным сокращение рабочей недели до четырех дней
[12:59]Алибасов "никого не узнает" после выхода из комы
[11:55]Генпрокуратура поинтересовалась закупщиками наркотиков, участвовавшими в операциях МВД
[11:00]Житель Томской области украл дорогу и вернул ее обратно из-за розыска
[09:26]Москалькова предложила отпускать женщин из тюрем к детям
[09:20]В МВД рассказали о найденых на изъятых у Голунова пакетах с наркотиками ДНК
[09:08]Температура воздуха в Москве 11 июня превысит норму на 9 градусов

10 июня, понедельник

[17:45]Осужденного за наркотики главу "Мемориала" в Грозном отпустили по УДО
[17:20]Судья сняла с Захарченко одно из обвинений и приговорила к 13 годам колонии
[17:03]МВД и прокуратура начали проверку по делу Голунова
[16:35]Волкову дали 15 суток сразу после 20-дневного ареста
[15:59]Номера газет с полосой о Голунове продают на Avito за десятки тысяч рублей
[15:51]Москалькова "отдельно проинформировала" Путина о Голунове
[15:23]Главред "Сноба" заявила, что "неадекватный мужчина" разгромил офис проекта
[14:58]Экс-главу Коми признали невиновным по одной из статей
[14:45]Врачи не смогли вывести Бари Алибасова из медикаментозного сна
[13:57]ЦОДД призвал москвичей к осторожности из-за ветра до 17 м/с и дождя
[13:34]В Москве раскупили газеты с заявлением в защиту Голунова
[13:29]Пресненский суд Москвы вынес полковнику Захарченко вердикт по делу о взятке
[13:02]Аскольд Запашный с семьей попали в ДТП на Ленинском проспекте
[12:58]В Барнауле завели дело из-за обнаружения ртути в магазинной колбасе
[12:21]Ледяхов предсказал появление сильнейшего состава сборной РФ в мачте с Кипром
[12:20]Число допустимых животных в доме рассчитают по жилплощади
[11:57]СОБР и Нацгвардия окружили площадь с митингующими против выборов в Алма-Ате
[11:30]Колонна МЧС, направлявшаяся на работы по разминированию, застряла под Тулой
[11:02]Марш в поддержку Голунова планируют провести 12 июня в Москве
[10:56]ПФР запустит в восьми регионах экспериментальную технологию поиска бедных
[10:32]Каждый четвертый россиянин назвал плохим уровень жизни своей семьи
[09:52]Преемник Назарбаева Касым-Жомарт Токаев победил на выборах главы Казахстана
[09:09]Данные 900 тысяч клиентов российских банков оказались украдены мошенниками
[08:56]Киану Ривз подарил голос и внешность одному из героев игры Cyberpunk 2077
[08:34]Португалия одолела Голландию в финале Лиги наций и получила путевку на ЧЕ
[08:03]"Ведомости", РБК и "Ъ" потребовали проверки полицейских, задержавших Голунова
[07:31]Локальные дожди и грозы и 28 градусов тепла пообещали москвичам 10 июня

09 июня, воскресенье

[15:51]В Гидрометцентре сообщили о нагревании столичных водоемов до +22 градусов
[15:23]ИААФ вновь продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики
[14:40]Криминалисты работают на месте гибели двоих детей при пожаре в Подмосковье


Фото: Global Look Press
Как получить налоговый вычет по расходам на ремонт
Фото: Shutterstock
Как отличить легальных микрокредиторов от бандитов
Как выбрать качественную рыбу – сейчас и по новому регламенту
Фото: Global Look Press
Фильтруй лучи: как правильно выбрать солнцезащитные очки
Фото: Global Look Press
Куда и как пожаловаться на ненадлежащее качество медицинских услуг
кадр из фильма "Малыш Джо"
Десять лучших фильмов Каннского кинофестиваля – 2019
Фото в статье: Shutterstock
Восемь кулинарных секретов лучших поваров мира
// фото: Olga Sokolova / Russian Look / Global Look Press
Топ-5 косметических процедур против старения
Шесть лучших музыкальных фестивалей лета
Фото: Shutterstock
Как оценить профессионализм врача? Шесть советов от Александра Мясникова

Медведев счел вероятным сокращение рабочей недели до четырех дней

Общество
13:04, 11 июня 2019

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предсказал сокращение рабочей недели из-за технологического прогресса.

Соответствующее заявление Медведев сделал, выступая на 108-й сессии Международной организации труда.

«Технологический прогресс приводит к сокращению не только рабочих мест, но и рабочего времени, к расширению досуга. Весьма вероятно, что будущее — за четырехдневной рабочей неделей как новой основой социально-трудового контракта», — цитирует премьера «Интерфакс».

Медведев также напомнил об опыте Генри Форда, который сократил рабочую неделю на своих предприятиях и получил рост производительности труда.

поделиться:
Год Нисанов // фото: Юрий Машков / ТАСС

Общество

Средства дольщиков ЖК "Пироговская Ривьера" вывели по звонку Года Нисанова

Читать далее >

Общество

Матвиенко сравнила с провокацией действия при задержании Голунова

Читать далее >

Общество

"Бутик ФСБ": от $1,2 млн за журналиста Голунова до $10 млн за юриста Карамзина

Читать далее >

Политика
У руля встает охрана
Число допустимых животных в доме рассчитают по жилплощади
СОБР и Нацгвардия окружили площадь с митингующими против выборов в Алма-Ате
Преемник Назарбаева Касым-Жомарт Токаев победил на выборах главы Казахстана
Общество
Средства дольщиков ЖК "Пироговская Ривьера" вывели по звонку Года Нисанова
Матвиенко сравнила с провокацией действия при задержании Голунова
"Бутик ФСБ": от $1,2 млн за журналиста Голунова до $10 млн за юриста Карамзина
Мэрия Москвы обратится в прокуратуру из-за безопасности на марше за Голунова
Колумнисты
Avatar

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Новое «Поле чудес» на очередной «прямой линии» с Путиным будет означать лишь новую стадию властной апатии, что на фоне последних событий почти наверняка ведет к потере управления

Avatar

Белковский
Станислав

политолог

Для Владимира Путина главный критерий кадрового отбора – гарантированная, долгими годами проверенная личная лояльность, помноженная на психологическую совместимость

Avatar

Ясин
Евгений

экономист

Праздники – хоть короткие, хоть длинные – не имеют никакого отношения к потерям экономики. К тому же россияне работают больше, чем европейцы, канадцы, американцы или австралийцы


Культура и ТВ
"Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича"
Алибасов "никого не узнает" после выхода из комы
Премия МУЗ-ТВ 2019: верблюды не помогли Бузовой обскакать Гагарину
Врачи не смогли вывести Бари Алибасова из медикаментозного сна
Шоу-бизнес
Адвокат Ирины Цывиной рассказала о суде за "проклятое наследство"
Бывшая пассия рассказала о выходках Алибасова перед его днем рождения
Ефим Шифрин поздравил Валентина Смирнитского с юбилеем
Кристина Орбакайте вернулась к роли Екатерины II в "Гардемаринах"

Здоровье
Пар от электронных сигарет мешает очищать дыхательные пути от слизи
Клетчатка в рационе беременных защищает детей от целиакии
Сбитый график сна повышает опасность развития гипертонии и ожирения
Каждый год люди поглощают по 70 тысяч частиц микропластика
Туризм
Фестиваль Турции в Москве
Отдохнуть с удовольствием и с прибылью: как заработать на своем отпуске
"Рейс задержан" – кто виноват, Пушкин?
СМИ сообщили о нехватке в Шереметьево более 200 грузчиков
Авто
ЗИЛ ушел в историю. Сто лет жизни завода имени Лихачева
Специалисты устраняют масштабный сбой в базе данных ГИБДД по всей России
RSBK FEST – новый глоток мотоэкстрима
ГД в третьем чтении ужесточила наказание для водителей за "пьяные" ДТП
Недвижимость
Как получить налоговый вычет по расходам на ремонт
Последний хостел. Как доживает свое последнее лето целая отрасль турбизнеса
Сколько стоит дом построить?
"Нехорошая" деревня
Читайте также
Свежий номер

Фото: Val Thoermer / Global Look Press
Секретное оружие? Зачем Служба внешней разведки массово закупает дамские штучки
Фото: Наталья Логинова, Андрей Струнин, «Русский взгляд»
Намахали палочками. Сколько зарабатывают главные дирижеры России
Герман Греф // фото: Global Look Press
Греф вытянул золотую карту. На чем Сбербанк зарабатывает и на что тратит
Фото: Global Look Press
"Работодателей вообще не интересуют знания и опыт: возраст – как приговор"
Фото: Shutterstock
Фокусы с квадратными метрами: что и как прячут в декларациях чиновники и депутаты
Павел Лунгин // фото: Global Look Press
Павел Лунгин:
Между войнами русский характер портится
Дмитрий Дибров // фото: Андрей Струнин
Дмитрий Дибров:
Ток-шоу – это буря в клизме!
Фото: Андрей Струнин / "Собеседник"
Юрий Соломин:
Мы распустили власть. Закон должен быть один для всех
Нюта Федермессер // фото: Global Look Press
Нюта Федермессер:
Вам не страшно, говорю я Путину, а мне страшно
Фото: Андрей Струнин
Эмир Кустурица:
Война – это жизнь


Мамаев и Кокорин // фото: Global Look Press
Михаил Грушевский: Кокорин и Мамаев могут повторить судьбу Стрельцова
Фото в статье: пресс-служба МУЗ ТВ
Премия МУЗ-ТВ 2019: верблюды не помогли Бузовой обскакать Гагарину
Сестры Зайцевы // фото: архив редакции
Сестры Зайцевы помирились с Анастасией Волочковой после скандала на шоу Шепелева
Алибасов и Шукшина // фото: Global Look Press
Бывшая пассия рассказала о выходках Алибасова перед его днем рождения
Константин Богомолов // фото: Global Look Press
Богомолову доверяют, но Элтона обрезают?

// фото в статье: Global Look Press
Кто из артистов боится пустых ведер и черных кошек?
Фото: John Rowley / Global Look Press
На море за счет женщин: как зарабатывают платные спутники на курортах
Фото в статье: Global Look Press
ЗИЛ ушел в историю. Сто лет жизни завода имени Лихачева
Фото: Shutterstock
Владимира Путина попросили защитить жилкомплекс в Балашихе от майнеров
Фото: Global Look Press
"Рейс задержан" – кто виноват, Пушкин?