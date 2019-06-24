48% россиян выступили против идеи Медведева о четырехдневной рабочей неделе

Всероссийский центр изучения общественного мнения узнал, что думают россияне о сокращении рабочей недели до четырех дней.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что, выступая на 108-й сессии Международной организации труда в июне, премьер-министр России Дмитрий Медведев предсказал сокращение рабочей недели до четырех дней из-за технологического прогресса.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на результаты исследования ВЦИОМ, почти половина россиян (48%) выступили против такой идеи. Положительно к ней отнеслись 29% опрошенных, 17% заявили, что им все равно, а 6% затруднились ответить.

При этом 43% опрошенных отрицательные стороны сокращения рабочей недели связывают со снижением заработной платы и общего уровня жизни, еще 14% — с процветанием различных социальных болезней, таких как алкоголизм и наркомания.

Среди преимуществ возможной четырехдневки 22% увидели улучшение здоровья, увеличение продолжительности жизни и возможность нормально отдохнуть. Еще 17% респондентов назвали возможность больше времени проводить с семьей и детьми.