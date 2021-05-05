Начался бой за "Ералаш": жены и дети Грачевского заявили, что их лишили наследства

Вдова Бориса Грачевского Екатерина и его вторая жена Анна объединились в борьбе за наследство создателя «Ералаша». Женщины подают в суд на нового гендиректора киножурнала «Ералаш».

По их мнению, Аркадий Григорян якобы применил мошенническую схему не только ради того, чтобы занять новую должность, но и чтобы не допустить прямых наследников Грачевского к делам и финансам организации.

Аркадий Григорян работал вместе с Борисом Грачевским, который умер от последствий коронавируса в январе 2021 года, с 1998 года. В должность гендиректора «Ералаша» он вступил в конце марта 2021 года. Екатерина Белоцерковская – вдова создателя киножурнала узнала об этом из сообщений СМИ, и новость ее не порадовала. А позже последняя любовь Грачевского и вовсе заявила о мошенничестве со стороны Григоряна: тот будто бы воспользовался доверием Грачевского и оформил на себя большую часть (50,1%) ООО «Ералаш» (49,9%, согласно документам, оставалось за Грачевским. – Прим. Sobesednik.ru), хотя на эту долю, по мнению вдовы, должен иметь право годовалый сын создателя «Ералаша».

«Борис Юрьевич доверял ему полностью, – написала 36-летняя Екатерина в соцсети. – Однако тот, воспользовавшись его доверием и злоупотребляя правом, понимал, что Борис Юрьевич, как творческий человек, не уделяет внимания различным юридическим аспектам и корпоративным аспектам деятельности его компании, и получил контроль над его компанией. Фактически все наследие Бориса Юрьевича, которое он выстраивал 47 лет, перешло в руки этого человека».

Позднее Белоцерковская предоставила результаты почерковедческой экспертизы, согласно данным которой Григорян мог подделать подпись Грачевского.

Новый скандал вокруг «Ералаша» и наследства Бориса Грачевского в интервью Sobesednik.ru прокомментировала подруга семьи кинорежиссера, актриса Оксана Сташенко.

Бывшая жена Грачевского заказала почерковедческую экспертизу, с которой пойдет в суд//фото: Instagram

– Я знаю эту ситуацию достаточно глубоко, – говорит 54-летняя актриса Оксана Сташенко. – Боря никогда не проверял документы у Аркадия. Ни Аня, ни Катя и подумать не могли, что нужно что-то проверять. И вдруг, когда они стали разбираться в бумагах, увидели, что те доли, которые должны были после смерти Грачевского по закону перейти в наследство восьмилетней дочери Бори Василисе и годовалому сыну Филиппу, «забрал» себе Аркадий еще до того, как Боря покинул этот мир. Насколько мне известно, сделал он это с такой формулировкой: «Ну я же работал!» Ответ последовал такой: «Ну вы же получали зарплату, когда работали!»

– Получается, что Грачевский работал и почти ничего не оставил своим детям. Это несправедливо! – считает Сташенко.

По словам актрисы, при жизни Бориса Грачевского Аркадий всем казался весьма доброжелательным, и никто не мог предположить, что после смерти создателя «Ералаша» выяснится, что именно Григоряну принадлежит большая часть компании.

Аркадий Григорян//фото: сайт eralash.ru

– Это был хороший человек, – продолжает наша собеседница. – Боречка ведь не занимался бумагами и деньгами компании. Аркадий был его доверенным лицом и делал это за него. Катя говорит, что были моменты, когда Григорян брал какие-то деньги в компании на собственные нужды, но он всегда все возвращал. Сам Боря про Аркадия говорил: «Единственное, что ему недоступно – это творчество!»

– А сейчас, когда Аня и Катя ему сказали «Верни все детям, и пусть живет «Ералаш» в твоем управлении!», он им, как мне рассказали, ответил: «Идите в суд!» Судебные разбирательства скоро начнутся, – утверждает Сташенко.

Оксана также высказала предположение, что у Григоряна может быть единомышленник.

Оксана Сташенко//фото: Global Look Press

– Девочки (бывшие жены. – Прим. Sobesednik.ru) думают, что Аркадий вошел в сговор с Максимом – старшим сыном Бори, – вздыхает актриса. – Для Кати все это очередной шок. Она же до сих пор в трауре, ей надо поднимать малыша, а ей приходится тратить силы и время на эти разбирательства!

Кстати, Екатерина недавно отвечала на вопросы от подписчиков в интернете и сообщила, что больше не планирует выходить замуж, так как заменить ей умершего мужа не сможет ни один мужчина.

– Я не гадалка и не могу сказать, как сложится дальнейшая судьба Кати, – делится Сташенко. – Великая святая Ксения Петербургская после смерти супруга надела его одежды и стала называться его именем. И она не сошла с ума – так она проявила свою верность. Я не думаю, что Катя так же будет поступать. Но она творец своей судьбы. Мы ее все очень любим и примем любое ее решение!

Грачевский с последней женой Екатериной//фото: Global Look Press

кстати

Адвокат Максим Калинов о наследстве Грачевского : Можно возбудить уголовное дело!

Правозащитник Максим Калинов поделился своим мнением по поводу сложившейся ситуации вокруг «Ералаша».

– У Екатерины и Анны, на мой взгляд, есть все шансы, чтобы изменить ситуацию, – говорит адвокат. – Тем более, что есть уже результаты исследования, которые доказали, что подпись Бориса Грачевского могла быть подделана.

Адвокат Максим Калинов с Борисом Грачевским//фото: личный архив М.Калинова

Также тут можно одновременно с гражданским иском попробовать возбудить уголовное дело за подделку документов. Но тут надо точно установить, кто именно подделал подпись. Может быть, это сам Григорян, а может, иные лица. Этим нужно заниматься отдельно!