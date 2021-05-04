Газманов в Севастополе, Зара в Выборге: сколько потратят регионы на шоу 9 мая

Похоже, пандемия – не повод для региональных властей отказываться от концертов с участием звезд 9 мая.

В городе-герое Севастополе День Победы всегда отмечают широко. В этом году знаменитого военно-морского парада не будет, но сборный концерт с разными звездами жителям и гостям города гарантирован. Среди артистов первой величины – всероссийский есаул Олег Газманов и поэт Илья Резник.

Во сколько обойдется выступление Олега Газманова, не называется, – в предыдущие годы этот вопрос вызывал скандалы. Так, например, в 2019-м Газманов спел в Мичуринске Тамбовской области за 3 миллиона рублей, и жители выражали недовольство расходованием бюджетных средств.

Почти в миллион рублей (990 тысяч) обойдется Выборгу Ленинградской области выступление Зары 9 мая. Артистка будет петь на Красной площади города 45 минут. В отличие от Газманова творчество певицы не отличается патриотическим настроем, но, видимо, это не проблема для заказчика – районного дома культуры.

В Екатеринбург 9 мая пригласили группы «Найк Борзов» и «Ногу свело!», которые также далеки от военной тематики. Общая стоимость контракта, заключенного с ООО ЭМГ «Премьер», – 2,5 млн рублей («Найк Борзов» – 415 тысяч, «Ногу свело!» – 1,13 млн). Артисты будут петь около двух часов на Октябрьской площади. В Историческом сквере в рамках сборного концерта выступят Леонид Агутин и Елена Ваенга. Хотя сама Ваенга отказалась от гонорара, деньги получат ее музыканты. Местные СМИ называют общую стоимость концерта – 15 миллионов рублей.