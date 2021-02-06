Олег Газманов "помолился" за "навальнистов" и ошибся в фамилии ветерана

Эстрадный исполнитель Олег Газманов вышел в тренды Твиттера из-за явно выраженной позиции по суду над Алексеем Навальным.

Артист активно комментировал вчерашнее суд над Навальным по делу о клевете в отношении ветерана. Особенный ажиотаж в микроблоге вызвала скачанная Газмановым в Сети картинка, где имя ветерана написано с ошибкой.

Самым популярным под твитом Газманова оказался ответ политика Евгения Ройзмана: «Прекратите истерику, вы давно предали ветеранов и помогли фашизму взять власть в России». На момент публикации новости у твита Ройзмана более 5,4 тысячи лайков, что более чем в два раза выше, чем в сообщении Газманова.

Расстроенный реакцией публики на свою позицию утром 6 февраля Олег Газманов опубликовал стих по мотивам своего негативного отношения к сторонникам Навального.

Некоторые пользователи усомнились в том, что это подлинный аккаунт артиста в Твиттере, но на этот профиль ведет ссылка с официального сайта певца.

Ранее Олег Газманов в программе Анастасии Ивлеевой заявлял, что «не хотел бы политикой заниматься». Ему пришлось отвечать на вопрос о деле журналиста Ивана Голунова.

В марте 2020 года певец выпустил видео в поддержку поправок к Конституции РФ, выступая против искажения отечественной истории. Напомним, что в рамках принятых изменений к Основному закону были обнулены все сроки президентства Владимира Путина.