Россияне высмеяли в стихах голого Газманова, шикующего на Карибах

Певец Олег Газманов, плавая на яхте, возмутил мерзнущих соотечественников призывом делать зарядку.

69-летний Олег Газманов появился в своём инстаграме топлес на яхте посреди океанской бухты и поделился с согражданами стихотворением: «В здоровом теле здоровый дух, как говорил мне мой друг главбух», а также песней «Я оставляю шубу свою в Москве зимой».

Судя по всему, Олег Михайлович отдыхает вместе с актёром Владимиром Сычёвым (сериал «Физрук»). Артисты призывают подписчиков заниматься спортом и делятся прекрасным настроением, однако в ответ получают немало колких шуточек.

«Бедные певуны, которым всё денег мало», – написал Газманову и Сычёву Kuzya_7777 в ответ на видеоролик, где артисты с нескрываемым удовольствием снимают себя на яхте на мобильные телефоны.

«Непонятно, патриоты и на Карибах? Почему не Дальнем востоке? Карантина нет?» – удивляется feta1740.

«Да, хотелось бы на пенсии так пожить. Какие нахрен Карибы? Моя мечта поехать на море, я там не разу не была за 56 лет, думаю, и не сбудется. На пенсию в 9 тысяч о Карибах только мечтать. Наш призидент сказал нам в новогоднюю ночь: мечтайте, товарищи!» – возмущаетсяmalyshkina223.

Пользователь с ником mtv.toma выразила похожую мысль в стихотворной форме:

«В Новый год крутые дивы Улетели на Мальдивы, Там кораллы и медузы, А на мне носки, рейтузы».

Впрочем, многие пользователи не завидуют, а пытаются сделать отпуск Газманову ещё приятнее: восхищаются его прекрасной физической формой, желают здоровья и пытаются, сидя дома на каникулах, впитать карибский позитив.

Иван Простоватов