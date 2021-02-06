Внук ветерана, который судится с Навальным, перепутал отчество дедушки

Судебное разбирательство, которое длилось восемь часов, превратилось в фарс. «Собеседник» обнаружил ещё одну странность.

Во время процесса 94-летний ветеран представился «Игнатом Сергеевичем Артеменко». Однако летом его внук Игорь Колесников называл дедушку «Артеменко И. А.».

Неправильное отчество Колесников указал в публикации на своей странице «Вконтаке», где впервые выразил возмущение словами Алексея Навального.

Именно этот пост дал старт уголовному делу о клевете.

Напомним, во время суда выяснилось, что ни Колесников, ни Артеменко не писали заявление на Навального и что внук не знает фамилию сиделки, которая ухаживает за ветераном.