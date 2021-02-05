Ветерану на суде Навального стало плохо. Ему вызвали скорую помощь

В Бабушкинском районном суде объявили перерыв, в связи с тем, что ветерану, проходящему потерпевшим по делу против Навального, стало плохо. Об этом пишет Telegram-канал Sota.

Игнату Артеменко вызвали скорую помощь.

Прокурор во время заседания зачитал в материалах дела, что ветеран решил сняться в видеоролике RT, поскольку считает себя патриотом. О том, что Навальный назвал его «холуем и предателем» в числе всех других участников ролика, Артеменко узнал на даче от соседа.

Алексей Навальный обвиняет родственников ветерана в том, что они используют его «как куклу». Также политик отмечает, что на протяжении суда вместо него отвечает по видеосвязи неизвестные женщины. Сначала одна, после – другая. Также объявлялся технический перерыв из-за того, что в суде очень плохо работает видеосвязь.

Позже удалось расслышать, что ветеран подал ходатайство о прекращении допроса, что поддержала сторона защиты, но суд игнорирует заявление.