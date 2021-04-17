Иван Краско пожелал 60-летнему Юрию Гальцеву мужской силы

Юморист отпраздновал юбилей с Татьяной Булановой, Еленой Воробей, Максом Леонидовым и губернатором Санкт-Петербурга.

12 апреля артист Юрий Гальцев отметил свое 60-летие. На празднике он собрал весь цвет творческой интеллигенции города на Неве. На Большой Конюшенной улице, в театре Эстрады, которым Юрий Николаевич успешно руководит больше 10 лет, собрались многие знаменитости Петербурга.

Среди приглашённых был Иван Краско. Народный артист РФ от питерского казачества вручил имениннику Крест 4-й степени.

– Юру я люблю, – поделился Иван Иванович с Sobesednik.ru. – Он отличный мужик! Считаю Гальцева талантливейшим артистом современности. С удовольствием пришёл на его праздник, Юра тоже был на моём юбилее, зажигал там по полной.

– Мы замечательно общаемся, несмотря на то, что нас разделяет 37. С ним всегда интересно.

У меня сейчас сплошные репетиции в моём театре Комиссаржевской, но я не мог не прийти, не поздравить Юрочку. Такой бомонд у него собрался… со всеми было приятно повидаться, а то из -за этих карантинов уже и забыли, когда видели друг друга.

Танечка Буланова пришла, слава Богу, всё у неё хорошо, выглядит замечательно. Леночка Воробей была, Вася Герелло приехал, жду его концерт.

Макс Леонидов поздравил, Сеня Альтов, Лёнечка Лейкин – прекрасный актёр театра «Лицедеи», Юркин однокурсник Серёжа Селин с супругой Анечкой пришёл, Геночка Ветров, их однокашник из Москвы специально к другу прилетел на денёк. Чуть ли не весь театр «Буфф» приветствовал своего Гальцева. Серёжу Дроботенко было приятно видеть.

Юра заслужил подобный почёт. Желаю ему крепкого здоровья, такой потенциал, как у Юрки, далеко не у каждого. Как его любят в театре, как ценят, даже губернатор Петербурга приехал поздравить нашего юбиляра.