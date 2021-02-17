"Зачем на дачу поперся в мороз?!": Краско раскрыл причину болезни Боярского

Актер Иван Краско, ближайший сосед Михаила Боярского, рассказал о состоянии друга, которого увезли в больницу на «скорой».

Михаил Боярский, госпитализированный накануне в одну из больниц Санкт-Петербурга (актер почувствовал недомогание, у него поднялась температура, и супруга Лариса Луппиан вызвала ему «скорую». – Прим. Sobesednik.ru), уже выписан. По словам его соседа по даче Ивана Краско, жизнь Боярского вне опасности. Но причины болезни остаются неизвестными. Краско рассказал Sobesednik.ru, что случилось с Боярским.

– Мишель сейчас выйдет из больницы, я ему всыплю по первое число! Ну, ребята, как себя так можно не беречь? – недоумевает Иван Иванович.

Мишель поехал на дачу в эти морозы и простыл.

Я и сам хочу на природу вырваться, но жду благоприятной погоды. Уже однажды я эту заразу (ковид) подцепил, выкарабкался еле-еле. Ну, вроде коронавируса у Мишеля нашего нет, что слава Богу. Я за него переживаю. И Ниночка Ургант, тоже наша соседка, думаю, за него переживает. Состояние сейчас у него, насколько я знаю, стабильное, так что можно уже Мише домой ехать.

Иван Краско и Михаил Боярский являются соседями по даче уже 30 лет//фото: личный архив И.Краско

Но с другой стороны, я его понимаю, он такой же неуёмный хозяин, как и я. Попёрся на эту дачу, чтобы посмотреть: может, там подлатать в доме что-то надо.

Мы с ним 30 лет забор в забор живём, поэтому я Мишу уже изучил.

– И какой он – Михаил Боярский в жизни?

– Замечательный! Я же с его дядькой и отцом в одном театре служил, Мишаня у меня на глазах вырос. Мы с Мишей в «Тарасе Бульбе» вместе снимались. Актёр он отличный, конечно.

Но я ему тут как-то сказал: «Мишка, твоя лучшая роль – быть дедом». С какой он гордостью ходит по нашему посёлку с коляской каждый раз, когда у него рождаются внуки!

«Мишка, – говорю ему, – давай под борщец по 50 граммов махнём, пока пара твоя не видит!»

«Нет, нет, Иван, ты что! Лиза Андрюшку привезла, надо домой бежать», — говорит мне он. Но сейчас он мне уже не собутыльник, потому что давно не употребляет, по крайней мере я этого не замечаю за ним.

– Иван Иванович, но вы же сами выкарабкались из болезни. Посоветуйте что-то тем, кто сейчас в больнице.

– Мы другое поколение, блокадой закалённое. Я бы потух в этой больнице, мне постоянно надо быть в движении. Но самое главное, что рядом со мной была моя Натуля и дети. Кстати, Лара у Миши – жена что надо. Ларочка – нежная и добрая девочка.

С такой заботливой женой нашего Мишеля голыми руками не возьмёшь. Так что, парень, жду тебя весной на даче. Боярин, мы тебя все любим, ты настоящий друг, семьянин – каждому позавидовать. Поправляйся, Мишель, не дури. Твой Ваня Краско.