Актриса Лариса Луппиан, супруга Михаила Боярского, стала художественным руководителем питерского Театра имени Ленсовета. Такое неожиданное назначение удивило многих.

Некоторые представители творческой интеллигенции недоумевают: ведь Луппиан никогда труппой не руководила, хотя на сцене Театра имени Ленсовета играет уже более сорока лет. В частной беседе с «Собеседником» питерские артисты улыбаются: «Неудивительно, ведь сын Луппиан и Боярского Сергей – депутат Государственной думы. А сам Михаил Сергеевич – доверенное лицо Путина». Только вот публично обсуждать это мало кто желает. «Я не хочу ссориться с этой семьей», – честно призналась нам одна известная питерская актриса.

– Это назначение странное, – комментирует артист из Санкт-Петербурга Борис Смолкин. – И больше всего мне странно, что Лариса согласилась. Все-таки это разные профессии – артист и художественный руководитель. Например, боцман и капитан корабля – тоже разные ведь профессии, согласитесь. Наверное, в этом есть какое-то искушение, но… В нашем возрасте очень трудно соответствовать тому, что происходит в сегодняшнем театре, сложно не скатиться в какой-то консерватизм. Я понимаю, Лариса в Театре Ленсовета много лет отработала, но ведь работала артистом. Если я буду директором Эрмитажа, от этого ведь не стану художником.

Михаил Боярский, наоборот, верит, что у жены все получится. Он и сам в свое время начинал карьеру на сцене Ленсовета.

– Это еще один экзамен для меня. Лариса руководит мною всю жизнь, а теперь и в творческом плане будет это делать с другими, – поделился с «Собеседником» Михаил Сергеевич. – Она – ученица режиссера Игоря Петровича Владимирова, который много лет руководил нашим театром, она знает всё и всех в этом коллективе и исповедует принципы своего учителя. Надеюсь, Лариса продолжит его дело. Я только ЗА такое назначение. Мне тоже предлагали возглавить этот театр, но не рискнул взять на себя такую ответственность. Лариса в этом плане более прагматичный человек. Думаю, она сделает все, чтобы ее работа, работа театра была успешной.

– Может, теперь вы в качестве режиссера сможете что-то поставить на этой сцене или увидим вас в новой театральной роли?

– Что-то ставить не рискну, потому что не считаю себя профессиональным режиссером. Я – драматический артист. Да и участвовать в спектаклях этого театра тоже пока не планирую.

А вот сама Лариса Луппиан все-таки надеется, что скоро выйдет вместе с мужем на сцену своего театра. К 70-летию Боярского здесь готовят спектакль по пьесе Алексея Арбузова «Этот милый старый дом», где супруги сыграют главные роли.

– Для меня самой это назначение стало неожиданностью, – призналась «Собеседнику» Лариса. – Три раза мне делали это предложение, думали, кто же может возглавить театр. Были разные варианты. Мы с Мишей ходили в комитет по культуре, советовались. Но сама я к этому всерьез не относилась. Мы были уверены, что найдем кого-то со стороны. Но все как-то не удавалось, что-то в кандидатах не устраивало. Помните: «Если бы нос Ивана Ивановича да приставить к лицу Ивана Никифоровича…»? Художественный руководитель – это ведь немного другая профессия, нежели режиссер. Настоящие, большие режиссеры сейчас не хотят связывать себя постоянной работой в одном театре. После ухода Юрия Бутусова, который возглавлял наш театр, мы полтора года жили без руководителя. И вот наши городские власти решили, что нужно взять человека из самого Театра имени Ленсовета.

– Лариса, говорят, что ваш сын поучаствовал в этом назначении?

– Такие разговоры могу назвать бредом. Для Сергея это стало такой же новостью, как и для моей дочери и мужа. Признаюсь, мне это было нужно меньше всего. Но я люблю наш театр, много лет там работаю, знаю все его потребности. Воспринимаю это назначение как свой долг перед театром. Мне, конечно, будет очень тяжело, страшно. Я по жизни привыкла все брать на себя, но сама не умею ставить спектакли. Могу только выбирать тех режиссеров, которые будут подходить нашему театру. Получается, я как бы проводник между труппой, интересами зрителей и режиссерами. Самое главное – не ошибиться.

– Помнится, Юрий Бутусов ушел из театра из-за конфликта с директором. Не боитесь тоже поссориться?

– Да, такое было, но я мало знаю об этом. Единственное, что могу точно сказать: наш директор всячески помогал Бутусову. Не знаю, как Юрий мог на него обижаться! Бутусов у нас выпустил девять спектаклей, и директор не сопротивлялся этому. Для меня непонятно, на чем там основана вражда. Я же лично стараюсь, чтобы у меня были со всеми хорошие отношения. Пока занимаюсь оформлением документов, это такое хлопотливое дело. Собираю разную информацию. Просыпаюсь в семь утра и думаю: «Что делать?! Зачем на это согласилась?!» Я последние пять лет сидела дома, занималась внуками, ничего не делала. Была готова уже расстаться с профессией, с театром. Все-таки и возраст уже. Но это предложение приняла как знак судьбы. Я – человек смелый. Мне кажется, лучше сделать, а потом пожалеть, чем не сделать и пожалеть.

– Будете привлекать членов вашей семьи? У вас же и муж известный артист, и дочь Елизавета, и зять – Максим Матвеев…

– Я считаю, это некорректно по отношению к театру, где много хороших артистов. И сама сосредоточусь на работе руководителя, а не на дальнейшей актерской карьере.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №19-2019 под заголовком «Михаил Боярский: Жена руководит мною всю жизнь, теперь будет это делать с другими».