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"Умеет поднять боевой дух!": опубликованы лучшие фото к 80-летию Сергея Никоненко

Культура и ТВ
16:56, 16 апреля 2021

"Умеет поднять боевой дух!": опубликованы лучшие фото к 80-летию Сергея Никоненко
Фото в статье: Сергей Иванов
Фото в статье: Сергей Иванов

16 апреля исполнилось 80 лет Народному артисту России Сергею Никоненко.

За годы работы в кино он снялся в более 200 фильмах. Фотограф Сергей Иванов поделился с Sobesednik.ru снимками артиста, которые он сделал в разные годы их дружбы.

– С Сергеем Никоненко мы познакомились на Алтае, где тогда проходил фестиваль, посвященный Василию Шукшину. Мы вместе с ним и с актером Толей Ромашиным ехали до деревни Шукшина шесть часов.

Признаюсь, что до той встречи к ним обоим я относился, как к каким-то веселым, легкомысленным артистам.

Но за эти часы я понял, что оба оказались невероятно образованными людьми.

Толя много рассказывал об актрисе Книппер-Чеховой, да и самого Антона Павловича Чехова цитировал, а Сережа был страшно увлечен творчеством Есенина.

И мне казалось, что он не просто есениновед, а какой-то профессор.

Никоненко – это человек-оркестр. У него много увлечений. Конечно же, кинематограф, потом – бильярд, затем – семья, друзья, он вообще умеет дружить.

В молодости, в отличие от своих сверстников у него была своя, отдельная комната. И там собирались толпы друзей.

– Вот Никита Михалков как-то пришел к нему и попросился пожить пару дней. В результате жил восемь месяцев.

Спустя годы, на 75-летии Никоненко Михалков вышел на сцену и подарил Сергею золотой червонец со словами: «Сережа, за столько месяцев я съел у тебя котлет и картошки на сундук таких червонцев. Но сундука у меня нет, прими хотя бы один».

 

– К бильярду Сережа пристрастился на съемках фильма Георгия Шенгелии «Классик», где сыграл профессионального игрока.

 

С тех пор, где бы не находился, Никоненко ищет бильярдный стол, чтобы поиграть. В Москве раньше ходил в клуб, где участвовал в турнирах. 

Никоненко любит импровизировать на съемочной площадке, чем не только восхищает коллег, но иногда вгоняет в некое замешательство. Кстати, импровизации его научил педагог по ВГИКу Сергей Герасимов.

Однажды он пригласил его сниматься в своем фильме «Люди и звери». Сережа так готовился к первому дню съемок, долго репетировал, а когда начал сниматься, заигрался, и режиссер остановил процесс. Сказал Никоненко: «Ты стал Актер Актерычем! Зачем так напрягаешься? Играй свободнее!»

Артист обиделся, пошел в магазин и купил бутылку водки. Сел у себя в гостиничном номере, налил полстакана. Входит Герасимов: «Вот самый лучший способ погасить неудачу».

Отодвинул от Никоненко стакан, присел, и они проговорили целый вечер. Герасимов дал дельный совет: если что-то не понимаешь в роли, то импровизируй.

– После того, как Сергей Никоненко снялся в фильме «Есенин», он постепенно подошел к идее сделать музей, посвященный этому поэту. Позже выяснилось, что в его доме, где он живет все 80 лет, в одной из квартир жила тетка Есенина, и поэт у нее бывал.

Сережа расселил оттуда людей, выкупил, отремонтировал и там создал музей. Там сейчас более тысячи экспонатов, среди которых есть и подлинные вещи поэта. Он даже заказал обои, которые были в те времена при Есенине.

Этот кадр сделан на вайлдайской даче Саши Абдулова, когда снимался сериал «NEXT». Это были ночные съемки, поэтому, когда Сережа был не в кадре, он старался немного подремать.

Картину, которую Сережа несет, ему подарил актер Денис Матросов, с которым они вместе играли театральную антрепризу.

Никоненко праздновал у себя на даче в Переделкино очередной день рождения, вот Денис ему и привез такой подарок, по-моему, из поездки откуда-то из Сибири.

В свое время Сергей Никоненко так был занят по работе, что мало уделял времени своему сыну.

Теперь же он старается больше уделять внимания своему внуку Пете.

Не могу сказать, что сейчас Никоненко – спортивный человек. В юности, как и все мальчишки, гонял в футбол.

А эту карточку мы сделали в Турции, просто побесились с мячом.

Вместе с Всеволодом Шиловским они участвовали в новогоднем капустнике в театре-кабаре «Летучая мышь».

Они просто импровизировали на сцене: один изобразил «нового русского», другой – милиционера. Она прямо на сцене сочиняли пьесу.

Мы шли по улице Китая. Заблудились, устали, все члены делегации злые.

– И Сережа увидел этот памятник, сел верхом и закричал: «Эх, прокачу! Девчонки, садитесь!»

У всех сразу настроение поднялось. Умеет Никоненко поднять боевой дух!

Теги: #Знаменитости #новости звезд

Рубрика: Культура и ТВ

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Фото в статье: Сергей Иванов

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