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"У артистов отбирают дом": Лоза раскритиковал спектакль Михалкова в Большом театре

Культура и ТВ
21:08, 07 апреля 2021

"У артистов отбирают дом": Лоза раскритиковал спектакль Михалкова в Большом театре
Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press

Никита Михалков 24 апреля впервые сыграет в Большом театре. На Исторической сцене пройдет премьера спектакля «12», поставленного по мотивам его одноименного фильма. Это событие приурочено к 75-летнему юбилею мэтра российского кинематографа, который он отпраздновал еще в октябре.

Как оказалось, идея поставить драматический спектакль на Исторической сцене Большого, где в основном идут опера и балет, пришлась по душе не всем.

Певец Юрий Лоза пояснил Sobesednik.ru, с какими трудностями могут столкнуться актеры, режиссер и зрители этого произведения.

– Фильм Никиты Михалкова «12» – очень хороший ремейк картины «12 разгневанных мужчин» режиссера Сидни Люмета, – констатирует 67-летний Лоза. – Это хрестоматийное кино, которое нужно смотреть всем. Михалков адаптировал его под российские реалии, российского зрителя.

Но я не очень понимаю, зачем спектакль по этому фильму нужно ставить на оперной сцене. Это немножко неправильно. Только в центре Москвы есть десяток раскрученных драматических театров, где можно было бы осуществить эту постановку.

По словам исполнителя хита «Плот», Историческая сцена просто не подходит для постановок, не связанных с оперным пением и балетом.

Юрий Лоза // Фото: Global Look Press

– Я помню, когда-то Михаил Швыдкой (советский и российский искусствовед, медиаменеджер, общественный, государственный и культурный деятель. – Прим. Sobesednik.ru) заявлял, что на эту сцену был истрачен тройной бюджет для того, чтобы приспособить ее под пение. И это только по документам! – продолжает Юрий Эдуардович.

На самом деле там, наверное, и больше перерасходовали средства, чтобы этот зал стал звучать соответствующим образом. Для театральной постановки он очень большой. И я не думаю, что для спектакля «12» нужна оркестровая яма. По сюжету же никто в нее не падает и никто из нее не вылезает. Ну давайте теперь в картинной галерее будем в футбол играть!

Лоза считает, что только из-за выбора сцены спектакль «12» рискует стать провальным.

– Думаю, все оперные и балетные артисты останутся недовольны, потому что у них отбирают их дом и перепрофилируют под какие-то действия, не совсем подходящие для этой сцены, – сетует собеседник. – У меня сын – оперный баритон, и я немножко знаю эту специфику.

В зале звук должен лететь, что совершенно не нужно для спектакля с обычными диалогами. Актеров придется «подзвучивать» микрофонами.

К тому же актеры иногда шепчут, чего в опере нет. Спектакль получится корявый и перекрученный, потому что в таком огромном зале шепот не слышно. Всем будет плохо: актерам, режиссеру, зрителям. Чепуха какая-то!

Теги: #Михалков #Юрий Лоза #Театр #Знаменитости #новости звезд

Рубрика: Культура и ТВ

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