Михалков впервые сыграет в Большом театре: режиссер отпразднует 75-летие спектаклем "12"

Чем театральная постановка будет отличаться от одноименного фильма режиссера, узнал Sobesednik.ru.

24 апреля Никита Михалков выйдет на Историческую сцену Большого театра в спектакле «12», поставленному по мотивом его одноименного фильма, который в свою очередь является ремейком картины Сидни Люмета.

В Большом разыграется все та же история о двенадцати присяжных, обсуждающих, виновен ли чеченский юноша в убийстве своего приёмного отца.

«...мы написали по одноименному фильму пьесу, на мой взгляд, очень современную, с большим количеством ноу-хау… – признался Никита Сергеевич еще на старте репетиций. – Спектакль – размышление о том, что такое свобода, сострадание, способность помочь совершенно постороннему человеку, оказавшемуся в беде, серьёзный разговор о том, что волнует сегодня каждого».

Спектакль планировали показать еще в конце прошлого года (75 лет Н.С. Михалкову исполнилось еще в октябре. – Прим. Sobesednik.ru), но из-за пандемии перенесли на апрель 2021 года.

«Премьера должна быть 24 апреля в Большом театре. Впервые на Исторической сцене будет играться драматический спектакль», – сказал на днях Михалков.

На деле это не совсем так. То есть юбилей Михалкова в Большом – это впервые, а драматические спектакли на Исторической сцене главного театра страны были играны и не раз. В том числе и в новейшее время. Например, несколько лет назад в Большом шел драматический спектакль Александринки «Маскарад. Воспоминания будущего».

«12» Михалкова пройдет в Большом только один раз – это, так сказать, представительское мероприятие (билетов нет), ради которого в этот день отменили балет «Легенда о любви».

В постановке не будет тех звезд, что играли в фильме, а там был сумасшедший каст: Сергей Маковецкий, Сергей Гармаш, Михаил Ефремов, Юрий Стоянов, Роман Мадянов и другие.

Из звезд на сцену Большого выйдет только сам Михалков и Сергей Степанченко.

Изначально, правда, заявляли, что в постановке сыграет Евгений Князев, ректор Щукинского театрального института, но он как раз в это время уезжает с театром Вахтангова на гастроли.

– Я репетирую, но не буду, к сожалению, на премьере в Большом театре. Надеюсь, что буду играть в дальнейшем. По сути, по смыслу в спектакле остается та же нравственная коллизия, которая и была заложена, – конфликт между справедливостью и законом, – сказал Sobesednik.ru знаменитый вахтанговец.