Никита Михалков впервые рассказал об условиях возвращения "Бесогона" на ТВ: видео

По словам Никиты Михалкова, в эфире «России 24» он волен говорить что думает и нет никакого «списка неприкасаемых».

Авторскую политико-публицистическую программу «Бесогон» Никиты Михалкова, изгнанную из телеэфира после высказываний о чипировании человечества Биллом Гейтсом под видом вакцинации, вернули на один из федеральных каналов безо всяких просьб и требований к содержанию дальнейших программ. Об этом сам кинорежиссёр рассказал Sobesednik.ru.

– Никаких условий! – cказал Михалков. – Это большая заслуга канала. Мы сумели найти общий язык, понять друг друга, и я очень благодарен за это каналу.

Мы договорились, что никаких ограничений не будет и не будет списка неприкасаемых.

Я никогда не злоупотреблял таким доверием и никогда не строил свою личную политику. Я говорю о том, что меня волнует, и, как выяснилось, это волнует не одного меня.

А если это так, значит, есть необходимость поговорить с теми людьми, которые в силу разных обстоятельств не могли смотреть «Бесогон» в интернете. А их очень много в русской провинции из числа старшего поколения. Хотя не такого уж и старшего: 55+.

– Никаких табу, да?

– Никаких.