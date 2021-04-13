Любовь, катастрофа, тайный ребенок: Козловский представил свой фильм "Чернобыль"

Премьера фильма Данилы Козловского «Чернобыль» прошла во вторник в столичном кинотеатре «Октябрь». Это уже второй фильм, где известный актер выступил в качестве режиссера (первым был «Тренер»). В российский прокат картина выйдет 15 апреля.

Чернобыльской катастрофе исполнится 35 лет 26 апреля. Данила Козловский придержал свой фильм к печальному юбилею, но, главное, вынужден был взять паузу после сериала от HBO, который появился два года назад и которым восторгались все вплоть до антизападника Владимира Мединского.

За подробностями, причинами, последствиями тех событий и исторической точностью — это, как ни странно, к американцам. У Козловского тоже получился фильм-катастрофа, но он обрамлен лично-семейной драмой, где режиссер сам играет главную роль в паре с Оксаной Акиньшиной.

Начальный титр честно предупреждает, что создателей «вдохновили» реальные события, но герои и истории вымышленные. И это правильно, с учетом того, сколько разговоров ходит вокруг «правдивости» игрового кино. Слава Богу, Козловскому, в отличие от Кирилла Серебренникова в «Лете», вставлять по ходу фильма титры «Этого не было» не пришлось.

Первые минут 20 фильма – семейная драма: спустя 10 лет герой внезапно возвращается к бывшей и выясняет, что у нее от него ребенок.

К основной драме зрителя готовят сразу: герой – пожарный, который служит в Припяти, правда, собирается увольняться и переезжать в Киев из депрессивного городка рядом с АЭС.

Дальше – то самое, что мы уже видели у HBO: героизм и трудный выбор, когда нужно за считанные минуты решиться пожертвовать своей жизнью, чтобы спасти сотни тысяч, а может, и миллионы людей от атомной катастрофы.

Есть в фильме и про неповоротливость советской системы с ее информационной политикой, и про прогулки детей, и про ту самую первомайскую демонстрацию в Киеве.

Если бы не американский сериал, фильм Козловского вполне мог бы вызвать эффект если не атомного взрыва, то по крайней мере весьма заметного события в российском кинопрокате. Но так уж сложилось, что многие знаковые кинопроекты выходят у нас парами: про космос, про землетрясение в Спитаке, теперь вот про Чернобыль.

Фильм непростой, тяжелый, местами натуралистичный, но именно в таких историях лучше всего понимаешь цену жизни и ее смысл.